В Крыму ужесточат правила проведения техосмотра транспорта

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С 1 марта 2021 года будут аннулированы диагностические карты автомобилей, которые были получены без фактического заезда на станцию техосмотра.

Также изменится и сам порядок получения карт. Их будут выдавать только в специальных пунктах, где автомобиль сфотографируют до и после диагностики. Затем водителю выдадут диагностическую карту, защищенную цифровыми подписями.

Как сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Крыма, нововведения позволят исключить случаи фальсификации техосмотра, обеспечат качественную проверку транспортного средства.

«Никто не аннулирует диагностическую карту при условии честного прохождения ТО, то есть если автовладелец фактически заезжал на станцию, проходил все необходимые проверки и не вносил конструктивных изменений. Подчеркну, что диагностические карты, выданные до 1 марта 2021 года, признаются действующими до окончания сроков их действия», — сообщил заместитель министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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