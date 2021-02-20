Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Развожаев рассказал, когда сделает прививку от коронавируса ● В Крыму расширили перечень отраслей, пострадавших от ковида ● COVID-19 выявлен за сутки в Севастополе у 74 человек, скончались трое ● Шесть человек с COVID-19 скончались в Крыму за сутки ● На фоне снегопадов в Крыму падает выявляемость новых заражений
В Крыму продолжается снижение числа новых заражений
фото © vk.com/aksenovrk
За 19 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 109 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 19 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Из общего количества заболевших 92 выявлены при обращении за медицинской помощью, 17 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2749 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 145 человек, выздоровевших за весь период – 30 826 человек.
Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.
При появлении симптомов острых респираторных инфекций не занимайтесь самолечением, в обязательном порядке сообщите о себе в поликлинику по месту жительства по телефону, или на любой из номеров «горячей линии», которые работают в министерствах и ведомствах республики. В особенности это касается пожилых людей, тех, кто имеет хронические заболевания, и находящихся на строгой самоизоляции по причине прибытия из зарубежных стран.
Ранее Новости Крыма сообщали:
COVID-19 выявлен за сутки в Севастополе у 74 человек, скончались трое. Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 74 человек.
Шесть человек с COVID-19 скончались в Крыму за сутки. Шесть пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за минувшие сутки.
На фоне снегопадов в Крыму падает выявляемость новых заражений. За 18 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 117 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 11 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Больница в Алуште возвращается к «доковидному» режиму. Власти Алушты заявили об улучшении ситуации с новой коронавирусной инфекцией в городе. Алуштинская центральная городская больница возвращается к обычному графику работы, сообщает пресс-служба городской администрации.
В Крыму продолжается снижение числа новых заражений
За 19 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 109 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 19 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Движение по Крымскому мосту восстановлено в штатном режиме
Аввтомобильное движение по транспортному переходу через Керченский пролив восстановлено в штатном режиме после суточного перерыва.
Работает тяжелая техника: что сейчас происходит на «Тавриде»
Сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Крым задействовали тяжелую инженерную технику для расчистки участков трассы «Таврида», движение по которой было затруднено из-за снежных заносов.
Что происходит на Крымском мосту прямо сейчас?
В районе съезда с Крымского моста в сторону Керчи из-за сильного снегопада образовался транспортный затор длиной около километра, в плену которого оказались более 200 автомобилей.
вчера
Метеорологи: циклон уже уходит из Крыма
23 часа назад
Новый мэр Симферополя: кто он такой
17 февраля
Идет потепление: какой будет погода в Крыму на выходных
В ближайшие выходные циклон отступит от Крыма, и на полуострове распогодится.