В Крыму парашютист зацепился за скалу в Качи-Кальоне и рухнул вниз

В районе Качи-Кальона в Бахчисарайском районе парашютист не справился с управлением, зацепился парашютом за одну из скал и рухнул на скалы.

О случившемся сообщают в пресс-служба МЧС по РК.

По сведениям спасателей, парашютист начал падать на высоте около 60 метров. В результате он повис на стропах бейс-джампер.

К месту происшествия немедленно выехала дежурная смена сотрудников Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда «Крым-Спаса». Спасатели поднялись по склону на скальную полку над пострадавшим, затем при помощи альпинистского снаряжения спустились к нему, пристегнули страховочную и грузовую веревки к его системе и подняли наверх на безопасный участок, после чего эвакуировали мужчину 1975 года рождения к личному автомобилю.

К счастью, в медицинской помощи он не нуждался.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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