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Курорт

В Крыму неожиданно выросли продажи туров в люксовые отели

09:55 суббота, 20 февраля 2021
В Крыму неожиданно выросли продажи туров в люксовые отели

фото © kandagar.com

Рост продаж туров в четырехзвездочные и пятизвездочные отели Крыма достиг 40%.

Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.

«Уже сейчас туроператоры наблюдают рост объема продаж туров в российские отели 4-5 звезд в Крыму и Краснодарском крае на уровне 40% по сравнению с февралем прошлого года. По остальным объектам юга России продажи выросли на уровне 15-30%», – сообщили в ассоциации.

В прошедшем году люксовые отели оказались самыми востребованными и дефицитными. Их руководители смогли значительно повысить цены, сохранив полную загрузку объектов.

Интерес к этой категории отелей связан с пандемией COVID-19. В них размещались туристы, которые не смогли отправиться на отдых за границу. По данным туроператоров, в 2021 году ситуация будет схожей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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