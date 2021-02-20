Курорт
В Крыму неожиданно выросли продажи туров в люксовые отели
фото © kandagar.com
Рост продаж туров в четырехзвездочные и пятизвездочные отели Крыма достиг 40%.
Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.
«Уже сейчас туроператоры наблюдают рост объема продаж туров в российские отели 4-5 звезд в Крыму и Краснодарском крае на уровне 40% по сравнению с февралем прошлого года. По остальным объектам юга России продажи выросли на уровне 15-30%», – сообщили в ассоциации.
В прошедшем году люксовые отели оказались самыми востребованными и дефицитными. Их руководители смогли значительно повысить цены, сохранив полную загрузку объектов.
Интерес к этой категории отелей связан с пандемией COVID-19. В них размещались туристы, которые не смогли отправиться на отдых за границу. По данным туроператоров, в 2021 году ситуация будет схожей.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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