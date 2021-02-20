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Происшествия

Суд заключил под стражу участника ДТП в Крыму, в котором погибли полицейские

10:42 суббота, 20 февраля 2021

Суд заключил под стражу участника ДТП в Кировском районе Крыма, в котором погибли трое полицейских.

Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«По ходатайству следователя по особо важным делам Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Кировским районным судом обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщила Постнова.

Автомобильная авария произошла 2 февраля на дороге Кировское – Приветное. «Служебный автомобиль Lada Priora, в котором находились четверо сотрудников конвоя и осужденный, с включенными проблесковыми маячками выехал после оглашения приговора из Кировского районного суда в следственный изолятор Симферополя. На 10 километре автодороги Кировское – Приветное водитель Skoda, который ехал со стороны села Приветное в Кировское, совершил наезд на движущегося в попутном направлении велосипедиста, после выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada», – уточнила Постнова.

В рамках расследования установлено, что велосипедист ехал со специальным включенным фонарем, а следственный эксперимент, проведенный в условиях, приближенных к тем, в которых произошло ДТП, показал, что дорожные условия позволяли водителю Skoda вовремя принять меры к безопасному вождению.

Трое полицейских, находившихся в служебном автомобиле, в результате аварии скончались на месте. Еще один сотрудник полиции, а также подследственный, водитель Skoda и велосипедист с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу. СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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