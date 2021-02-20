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Власть

Словакия отказалась от приобретения российской вакцины от COVID-19

16:09 суббота, 20 февраля 2021
Словакия отказалась от приобретения российской вакцины от COVID-19

фото © rg.ru

Правительство Словакии после длительных дебатов приняло решение не продлевать переговоры, касающиеся приобретения российской вакцины «Спутник V».

Применение российской вакцины «Спутник V» в Словакии могло бы начаться только при условии «позитивной экспертизы института по делам контроля лекарств или же после регистрации Европейским агентством лекарств», говорится в постановлении правительства, однако в одном из названных учреждений российская вакцина экспертизы не проходила, сообщает Радіо Свобода.

Среди политических лидеров Словакии шла горячая дискуссия о российской вакцине. Отстаивал необходимость приобрести «Спутник V», в частности, премьер Словакии Игорь Матович. Он выразил «большое сожаление» по поводу отказа от российской вакцины, утверждая, что «большое количество людей в Словакии хотели бы пройти вакцинацию только вакциной «Спутник V». Также министр здравоохранения Марек Крейчи признал, что министерство имело «предварительное обещание получить эту вакцину в конце февраля для 80 тыс. человек».

Заблокировала процесс приобретения российской вакцины самая малочисленная правящая партия «За людей».

Ее руководительница Вероника Ремишова заявила, что «граждане Словацкой республики не могут быть экспериментальными кроликами и принять вакцину, которая не зарегистрирована ни в Словакии, ни в Европейском союзе. Это шло бы в обход правил и было бы ошибкой, которая может поставить под угрозу достоверность всей системы вакцинации».

На данный момент российскую вакцину одобрили в 29 странах мира, из которых только одна является членом Евросоюза – Венгрия. Это решение венгерских властей раскритиковали, ведь «Спутник V» не прошла надлежащих проверок.

Ряд стран ранее отказалась от ее использования, в том числе и Украина.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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