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Происшествия

Симферополец сядет в тюрьму за то, что забрал забытые в банкомате деньги

Симферопольская полиция привлекла к ответственности подозреваемого в хищении денег, оставленных в банкомате.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

В отдел полиции обратилась 40-летняя жительница крымской столицы. Женщина заявила, что неизвестный похитил пять тысяч рублей, которые она забыла в банкомате.

Сотрудники уголовного розыска задержали 52-летнего симферопольца. Подозреваемый признался, что забрал из банкомата оставленные кем-то деньги, а затем потратил их.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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В Ялте у посетителя кафе украли деньги. В Крыму возбудили уголовное дело в отношении 32-летнего безработного, который обокрал жителя Ялты после совместного отдыха в одном из местных заведений.

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