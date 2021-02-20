Общество
Севастопольцы не узнали родную улицу
фото © Подслушано в Севастополе
Улица Адмирала Юмашева – одно из главных мест несанкционированной торговли.
Жители Гагаринского района Севастополя настолько привыкли к торговле с пола вблизи остановки общественного транспорта «Улица Адмирала Юмашева», что сначала не узнали популярное место без его завсегдатаев.
Фотографии одной из самых популярных локаций несанкционированной торговли были опубликованы в группе «Подслушано в Севастополе» и вызвали бурную реакцию горожан.
В комментариях пользователи писали, что не сразу узнали запечатленное место, отмечали, что никогда не видели территорию остановочного комплекса такой пустой, и выражали надежду, что это не разовая акция, а настоящая тенденция, которая распространится по всему городу.
Некоторые пользователи в очередной раз начали дискуссию о природе подобной торговли, написав, что большинство продавцов, предлагающих свои товары у остановки, – люди пожилого возраста, не имеющие другой возможности зарабатывать.
Примечательно, что сами жители города-героя, с одной стороны, недовольны стихийными рынками, рождающими горы мусора, а с другой – признаются, что делать покупки в 50 метрах от дома удобно и отказаться от этого они не готовы.
В тексте использованы материалы: Форпост
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Севастопольцы не узнали родную улицу фото
Улица Адмирала Юмашева – одно из главных мест несанкционированной торговли.
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