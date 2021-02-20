Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.2
воздух -3
море +10

Общество

Севастопольцы не узнали родную улицу

Севастопольцы не узнали родную улицу

фото © Подслушано в Севастополе

Улица Адмирала Юмашева – одно из главных мест несанкционированной торговли.

Жители Гагаринского района Севастополя настолько привыкли к торговле с пола вблизи остановки общественного транспорта «Улица Адмирала Юмашева», что сначала не узнали популярное место без его завсегдатаев.

Фотографии одной из самых популярных локаций несанкционированной торговли были опубликованы в группе «Подслушано в Севастополе» и вызвали бурную реакцию горожан.

В комментариях пользователи писали, что не сразу узнали запечатленное место, отмечали, что никогда не видели территорию остановочного комплекса такой пустой, и выражали надежду, что это не разовая акция, а настоящая тенденция, которая распространится по всему городу.

Некоторые пользователи в очередной раз начали дискуссию о природе подобной торговли, написав, что большинство продавцов, предлагающих свои товары у остановки, – люди пожилого возраста, не имеющие другой возможности зарабатывать.

Примечательно, что сами жители города-героя, с одной стороны, недовольны стихийными рынками, рождающими горы мусора, а с другой – признаются, что делать покупки в 50 метрах от дома удобно и отказаться от этого они не готовы.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Главгосэкспертиза одобрила проект строительства новых ЛЭП в Крыму. Эксперты одобрили проектно-сметную документацию по строительству заходов воздушных линий напряжением 110 кВ на юго-восточном побережье Крымского полуострова.

Денег нет: проект моста через Севастопольскую бухту отложен. К идее моста на Северную сторону Севастополя вернутся не ранее 2026 года.

Археологи обнаружили в Крыму больше тысячи находок при раскопках римского могильника. Когда в Крыму началось строительство трассы «Таврида», в этой зоне развернулись масштабные научные раскопки.

В Симферопольском зооуголке могут появиться львы и дагестанские туры. В Симферопольском зооуголке есть перекос по количеству видов животных. Например, пять медведей, много лошадей, но нет львов.

Общество
Севастопольцы не узнали родную улицу

Севастопольцы не узнали родную улицу фото

Улица Адмирала Юмашева – одно из главных мест несанкционированной торговли.

Снег и гололед в Крыму
Азовское море замерзло в районе Крыма

Азовское море замерзло в районе Крыма

Последний раз лед полностью сковывал водоем в 2017 году.

Власть
Словакия отказалась от приобретения российской вакцины от COVID-19

Словакия отказалась от приобретения российской вакцины от COVID-19

Правительство Словакии после длительных дебатов приняло решение не продлевать переговоры, касающиеся приобретения российской вакцины «Спутник V».

Актуальные темы

Что происходит на Крымском мосту прямо сейчас?

В районе съезда с Крымского моста в сторону Керчи из-за сильного снегопада образовался транспортный затор длиной около километра, в плену которого оказались более 200 автомобилей.

вчера

Коронавирус в Крыму
COVID-19 за сутки подтвержден в Севастополе у 69 человек, четверо умерли

COVID-19 за сутки подтвержден в Севастополе у 69 человек, четверо умерли

Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 69 человек.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации