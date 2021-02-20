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Общество

Севастополь съехал на две позиции в рейтинге жизни

Севастополь съехал на две позиции в рейтинге жизни

фото © ukraina.ru

Севастополь в 2020 году переместился в рейтинге качества жизни на 19-е из 85 мест, набрав 54,2 балла.

Таковы результаты ежегодного исследования агентства РИА Рейтинг.

Отмечается, что у большинства регионов баллы и позиции в рейтинге изменились незначительно (в пределах двух пунктов), а следовательно показатели, характеризующие качество жизни, заметно не изменились.

Для сравнения: в этом же рейтинге в 2019 году Севастополь с 55,4 баллами был на 17-м месте, в 2018-м – на 20-м.

А вот согласно рейтингу Финансового университета при правительстве РФ Севастополь уже не первый год входит в десятку городов с самым высоким уровнем жизни, причем в 2019 году его туда вывела медицина (1-е место).

Ранее были обнародованы результаты оценки Минстроя РФ, по которым Севастополь оказался в «хвосте» благоприятности городской среды, зато вошел в топ городов, привлекательных для пенсионеров.

В тексте использованы материалы: Форпост

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