Общество
Севастополь съехал на две позиции в рейтинге жизни
фото © ukraina.ru
Севастополь в 2020 году переместился в рейтинге качества жизни на 19-е из 85 мест, набрав 54,2 балла.
Таковы результаты ежегодного исследования агентства РИА Рейтинг.
Отмечается, что у большинства регионов баллы и позиции в рейтинге изменились незначительно (в пределах двух пунктов), а следовательно показатели, характеризующие качество жизни, заметно не изменились.
Для сравнения: в этом же рейтинге в 2019 году Севастополь с 55,4 баллами был на 17-м месте, в 2018-м – на 20-м.
А вот согласно рейтингу Финансового университета при правительстве РФ Севастополь уже не первый год входит в десятку городов с самым высоким уровнем жизни, причем в 2019 году его туда вывела медицина (1-е место).
Ранее были обнародованы результаты оценки Минстроя РФ, по которым Севастополь оказался в «хвосте» благоприятности городской среды, зато вошел в топ городов, привлекательных для пенсионеров.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
Денег нет: проект моста через Севастопольскую бухту отложен. К идее моста на Северную сторону Севастополя вернутся не ранее 2026 года.
Археологи обнаружили в Крыму больше тысячи находок при раскопках римского могильника. Когда в Крыму началось строительство трассы «Таврида», в этой зоне развернулись масштабные научные раскопки.
В Симферопольском зооуголке могут появиться львы и дагестанские туры. В Симферопольском зооуголке есть перекос по количеству видов животных. Например, пять медведей, много лошадей, но нет львов.
В Крыму сокращается рождаемость и растет смертность. В Крыму и Севастополе падает рождаемость и растет смертность.
COVID-19 за сутки подтвержден в Севастополе у 69 человек, четверо умерли
Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 69 человек.
В Крыму продолжается снижение числа новых заражений
За 19 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 109 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 19 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Движение по Крымскому мосту восстановлено в штатном режиме
Аввтомобильное движение по транспортному переходу через Керченский пролив восстановлено в штатном режиме после суточного перерыва.
Что происходит на Крымском мосту прямо сейчас?
В районе съезда с Крымского моста в сторону Керчи из-за сильного снегопада образовался транспортный затор длиной около километра, в плену которого оказались более 200 автомобилей.
вчера
Новый мэр Симферополя: кто он такой
17 февраля
В Ялте выявили нарушения «антиковидных мер»
В Ялте обследовано 25 объектов торговли и общественного питания, в результате, в некоторых были выявлены нарушения «антиковидных» мер.