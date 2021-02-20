Развожаев рассказал, когда сделает прививку от коронавируса

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев планирует сделать прививку от COVID-19, когда в город прибудет новая партия вакцины.

Об этом он рассказал на круглом столе в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня».

«Когда уже очередная партия вакцин прибудет, и я буду понимать, что они (имеются – ред.) в достаточном количестве, хочу записаться сам на «Госуслугах», сходить в один из прививочных пунктов, случайным образом выбранный, и всю процедуру пройти», – сказал градоначальник.

Развожаев заверил, что хочет привиться от коронавируса «не ради повышения доверия», а для того, чтобы еще раз лично протестировать работу системы вакцинации севастопольцев.

«По общему мониторингу понятно, что жалоб практически нет, и все идет в соответствии с записью. Но лишний раз хочу протестировать систему, перед тем, как она будет набирать еще большие обороты в городе», – отметил губернатор Севастополя.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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