Происшествия
Прокуратура проверит обстоятельства пожара в Ялте
фото © Новости Крыма
Сотрудники прокуратуры Крыма проводят проверку по факту пожара в поселке Кореиз городского округа Ялты, лишившего крова 14 человек.
Надзорное ведомство также будет следить за соблюдением прав погорельцев, сообщает пресс-служба ведомства.
«В ходе организованной проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц, в том числе на предмет соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности», – говорится в сообщении.
Кроме того, сотрудники надзорного ведомства проконтролируют соблюдение прав граждан, оставшихся без жилья и имущества.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранним утром в субботу 20 февраля в поселке Кореиз огонь уничтожил двухэтажный жилой дом. В результате без крова остались 14 человек, в том числе двое детей. Не обошлось без пострадавших – одна женщина была доставлена в городскую больницу. Причину возгорания выясняют следователи.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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