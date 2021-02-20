Прокуратура проверит обстоятельства пожара в Ялте

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Сотрудники прокуратуры Крыма проводят проверку по факту пожара в поселке Кореиз городского округа Ялты, лишившего крова 14 человек.

Надзорное ведомство также будет следить за соблюдением прав погорельцев, сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе организованной проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц, в том числе на предмет соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности», – говорится в сообщении.

Кроме того, сотрудники надзорного ведомства проконтролируют соблюдение прав граждан, оставшихся без жилья и имущества.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранним утром в субботу 20 февраля в поселке Кореиз огонь уничтожил двухэтажный жилой дом. В результате без крова остались 14 человек, в том числе двое детей. Не обошлось без пострадавших – одна женщина была доставлена в городскую больницу. Причину возгорания выясняют следователи.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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