Прогноз погоды в Крыму на субботу 20 февраля

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 20 февраля.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - прочие опасности (гололедица), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - прочие опасности (гололедица), уровень опасности желтый, гололедно-изморозевое отложение (местами изморозь), уровень опасности желтый. На южном побережье - прочие опасности (местами гололедица), уровень опасности желтый. В горах Крыма - прочие опасности (в горах лавиноопасно), уровень опасности оранжевый, гололедно-изморозевое отложение (изморозь), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -10 до 0, ночью от -11 до -10 градусов. Ветер С 16 км/час, возможны порывы до 52 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 82 до 94 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от -1 до 3, ночью около -1 градусов. Ветер юго-восточный 5 км/час, возможны порывы до 10 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 80 процентов, атмосферное давление 773 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -4 до 2, ночью около -4 градусов. Ветер северный 31 км/час, возможны порывы до 56 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 94 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -5 до 1, ночью от -5 до -4 градусов. Ветер С 12 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 91 процентов, атмосферное давление 774 мм рт.ст.

В Керчи сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -1 до 0, ночью около -1 градусов. Ветер северо-восточный 33 км/час, возможны порывы до 57 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 82 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -7 до 1, ночью около -6 градусов. Ветер восточный 10 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 86 процентов, атмосферное давление 774 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -11 до 0, ночью от -9 до -8 градусов. Ветер северо-восточный 5 км/час, возможны порывы до 10 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 100 процентов, атмосферное давление 774 мм рт.ст.

В Армянске сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -8 до 0, ночью около -7 градусов. Ветер восточный 6 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 84 процентов, атмосферное давление 774 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от -6 до -1, ночью около -7 градусов. Ветер С 16 км/час, возможны порывы до 54 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 98 до 100 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -7 до 0, ночью около -7 градусов. Ветер северо-западный 16 км/час, возможны порывы до 49 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 86 до 99 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 3 до 10 градусов тепла. По городам: в Алуште - 9, в Евпатории - 7, на мысе Казантип в Азовском море - 5, в Керчи - 5, в Николаевке - 8, в Севастополе - 9, в Судаке - 8, на Тарханкуте - 5, в Феодосии - 7, в Ялте - 9 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 7, в Египте - 23, на Кипре - 18, в Одессе - 2, в Сочи - 10, в Турции - 18, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

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