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Происшествия

Погорельцам из дома в Ялте нужны вещи и школьные принадлежности

16:07 суббота, 20 февраля 2021
Ялта

В Ялте начался сбор помощи погорельцам из многоквартирного дома в Кореизе.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Как сообщил руководитель Кореизского территориального органа администрации Ялты Рамиль Мурсакаев, одна из жильцов дома надышалась дымом. Женщину доставили в Ливадийскую больницу. Еще двое погорельцев – отец и дочь – размещены в МУП «Ялтинский пансионат СОК «Смена», а остальные находятся у друзей и родственников.

«Пострадали шесть квартир, а вместе с ними и имущество жителей. Сейчас срочно требуется любая одежда для двух погорельцев: мужская 52-го размера и женская 44-46 размеров, которую можно принести в Кореизский территориальный орган администрации Ялты», - уточнил Мурсакаев.

По информации директора Ялтинского центра соцслужб для семьи, детей и молодежи Жанны Кислицы, сейчас представители службы работают с каждой семьей. Кроме того, погорельцам окажут материальную помощь по муниципальной программе.

«Во время тушения пожара пострадала квартира многодетной семьи, в которой подрастают дети 13, 8  и 4 лет, и им тоже необходима помощь. На данный момент нужны куртки на рост 155, 140 и 115 см, а также обувь 28, 35 и 36 размеров. Также семья нуждается в школьных принадлежностях и одежде, бытовой технике и строительных материалах.  Для учебы детям нужен ноутбук», - перечислила Кислица.

Кроме того, жителям еще одной квартиры, которая полностью выгорела, необходимы стройматериалы, мебель, бытовая техника, посуда, одежда, обувь.

Крупное возгорание произошло ранним утром в субботу в поселке Кореиз городского округа Ялты: горела квартира в двухэтажном жилом доме по улице Парковый спуск. Прибывшие на место спасатели эвакуировали 14 жильцов дома, в том числе двоих детей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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