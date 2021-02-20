Власть
Парламент Крыма одобрил трехдневное голосование на выборах
Государственный совет Крыма принял во втором чтении законы, позволяющие проводить выборы республиканского и муниципального уровня в течение нескольких дней.
Документы утверждены на заседании парламента республики.
«По решению Избирательной комиссии Республики Крым голосование на выборах депутатов Государственного совета (включая повторные выборы) может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней», – отмечается в тексте закона, касающегося выборов депутатов крымского парламента.
Аналогичная норма содержится в законе о выборах депутатов представительных органов муниципальных образований.
В случае соответствующего решения Центральной избирательной комиссии Избирком Крыма и теризбиркомы могут проводить голосование по почте. Кроме того, по решению Избиркома Крыма голосование может проводиться вне помещений избирательных участков, в частности, на придомовых территориях и территориях общего пользования.
В июле прошлого года Госдума внесла поправки в федеральные законы «Об основных гарантиях избирательных прав граждан» и «О выборах депутатов Госдумы». Согласно принятым изменениям, голосование на выборах всех уровней в России начиная с 2021 года, может длиться три дня, если такое решение примет организующий выборы избирком. Также разрешено голосование на придомовых территориях и территориях общего пользования. О положительном опыте многодневного голосования по Конституции ранее говорила председатель ЦИК Элла Памфилова.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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