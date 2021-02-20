Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.2
воздух -3
море +10

Власть

Парламент Крыма одобрил трехдневное голосование на выборах

15:26 суббота, 20 февраля 2021

Государственный совет Крыма принял во втором чтении законы, позволяющие проводить выборы республиканского и муниципального уровня в течение нескольких дней.

Документы утверждены на заседании парламента республики.

«По решению Избирательной комиссии Республики Крым голосование на выборах депутатов Государственного совета (включая повторные выборы) может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней», – отмечается в тексте закона, касающегося выборов депутатов крымского парламента.

Аналогичная норма содержится в законе о выборах депутатов представительных органов муниципальных образований.

В случае соответствующего решения Центральной избирательной комиссии Избирком  Крыма и теризбиркомы могут проводить голосование по почте. Кроме того, по решению Избиркома Крыма голосование может проводиться вне помещений избирательных участков, в частности, на придомовых территориях и территориях общего пользования.

В июле прошлого года Госдума внесла поправки в федеральные законы «Об основных гарантиях избирательных прав граждан» и «О выборах депутатов Госдумы». Согласно принятым изменениям, голосование на выборах всех уровней в России начиная с 2021 года, может длиться три дня, если такое решение примет организующий выборы избирком. Также разрешено голосование на придомовых территориях и территориях общего пользования. О положительном опыте многодневного голосования по Конституции ранее говорила председатель ЦИК Элла Памфилова.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Украина созывает заседание Генассамблеи ООН по ситуации в Крыму. По инициативе Украины 23 февраля состоится заседание Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций по ситуации в Крыму.

Новый мэр Симферополя рассказал что будет делать на этом посту. В планах выполнение программы по благоустройству дворов и общественных пространств, а также нормализация работы администрации и всех служб.

Для Константинова отставка мэра Симферополя стала «полной неожиданностью». Глава крымского парламента Владимир Константинов рассказал, что решение Елены Проценко уйти с поста главы администрации Симферополя стало для него неожиданностью.

В Крыму расширили перечень отраслей, пострадавших от ковида. На заседании Антикризисного штаба одобрено расширение перечней отраслей, в наибольшей степени пострадавших с июня по декабрь 2020 года в результате распространения коронавирусной инфекции.

Общество
Севастопольцы не узнали родную улицу

Севастопольцы не узнали родную улицу фото

Улица Адмирала Юмашева – одно из главных мест несанкционированной торговли.

Снег и гололед в Крыму
Азовское море замерзло в районе Крыма

Азовское море замерзло в районе Крыма

Последний раз лед полностью сковывал водоем в 2017 году.

Власть
Словакия отказалась от приобретения российской вакцины от COVID-19

Словакия отказалась от приобретения российской вакцины от COVID-19

Правительство Словакии после длительных дебатов приняло решение не продлевать переговоры, касающиеся приобретения российской вакцины «Спутник V».

Актуальные темы

Что происходит на Крымском мосту прямо сейчас?

В районе съезда с Крымского моста в сторону Керчи из-за сильного снегопада образовался транспортный затор длиной около километра, в плену которого оказались более 200 автомобилей.

вчера

Коронавирус в Крыму
COVID-19 за сутки подтвержден в Севастополе у 69 человек, четверо умерли

COVID-19 за сутки подтвержден в Севастополе у 69 человек, четверо умерли

Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 69 человек.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации