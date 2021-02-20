Парламент Крыма одобрил трехдневное голосование на выборах

Государственный совет Крыма принял во втором чтении законы, позволяющие проводить выборы республиканского и муниципального уровня в течение нескольких дней.

Документы утверждены на заседании парламента республики.

«По решению Избирательной комиссии Республики Крым голосование на выборах депутатов Государственного совета (включая повторные выборы) может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней», – отмечается в тексте закона, касающегося выборов депутатов крымского парламента.

Аналогичная норма содержится в законе о выборах депутатов представительных органов муниципальных образований.

В случае соответствующего решения Центральной избирательной комиссии Избирком Крыма и теризбиркомы могут проводить голосование по почте. Кроме того, по решению Избиркома Крыма голосование может проводиться вне помещений избирательных участков, в частности, на придомовых территориях и территориях общего пользования.

В июле прошлого года Госдума внесла поправки в федеральные законы «Об основных гарантиях избирательных прав граждан» и «О выборах депутатов Госдумы». Согласно принятым изменениям, голосование на выборах всех уровней в России начиная с 2021 года, может длиться три дня, если такое решение примет организующий выборы избирком. Также разрешено голосование на придомовых территориях и территориях общего пользования. О положительном опыте многодневного голосования по Конституции ранее говорила председатель ЦИК Элла Памфилова.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Украина созывает заседание Генассамблеи ООН по ситуации в Крыму. По инициативе Украины 23 февраля состоится заседание Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций по ситуации в Крыму.

Новый мэр Симферополя рассказал что будет делать на этом посту. В планах выполнение программы по благоустройству дворов и общественных пространств, а также нормализация работы администрации и всех служб.

Для Константинова отставка мэра Симферополя стала «полной неожиданностью». Глава крымского парламента Владимир Константинов рассказал, что решение Елены Проценко уйти с поста главы администрации Симферополя стало для него неожиданностью.

В Крыму расширили перечень отраслей, пострадавших от ковида. На заседании Антикризисного штаба одобрено расширение перечней отраслей, в наибольшей степени пострадавших с июня по декабрь 2020 года в результате распространения коронавирусной инфекции.