Осужденный на 20 лет колонии керчанин получил прибавку к сроку

Суд присяжных признал ранее приговоренного к 20 годам колонии керчанина виновным в неуважении к суду и угрозе убийством, которую он высказывал в адрес прокурора.

Об этом сообщила пресс-служба Керченского городского суда.

«В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления не признал и, выражая свое отношение к предъявленному обвинению, показал, что вел себя аморально, однако его поведение не подпадает под уголовную ответственность, – говорится в сообщении. – С учетом всех обстоятельств по делу, а также наказания, назначенного по предыдущему приговору, суд назначил осужденному наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет и шесть месяцев с ограничением свободы на срок год и шесть месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима».

Мужчина угрожал прокурору во время судебного рассмотрения уголовного дела по факту совершения преступлений по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ – насильственные действия сексуального характера, пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ – грабеж, пункту «д» части 2 статьи 127 УК РФ – незаконное лишение свободы. Мужчина был признан виновным и получил 20 лет колонии строгого режима.

В суде уточнили, что, поскольку государственный обвинитель был осведомлен об устойчивой антиобщественной позиции подсудимого, он воспринял угрозы реально. Также прокурор учел и тяжесть совершенных керчанином преступлений.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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