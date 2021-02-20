Происшествия
Ночью в Большой Ялте сгорел 18-квартирный дом
В пгт Парковом в Большой Ялте минувшей ночью произошел пожар в 18-квартирном деревянном доме.
Об этом на личной странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава республики Сергей Аксенов.
«Ночью произошел пожар в 18-квартирном деревянном доме в пгт Парковом, Большая Ялта. Все люди расселены: два человека находятся в лагере «Смена», остальные у своих родственников. Принято решение об оказании материальной помощи», — написал глава Крыма.
Глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что на пожаре пострадала женщина, которая сейчас находится в одной из городских больниц. «Слава Богу, нет жертв. Женщина одна пострадала. Похоже, из той квартиры, где произошло возгорание. Нет ожогов. Ее вовремя вынесли, но она надышалась дымом. Она находится в больнице ФМБА», – рассказала Павленко.
Глава администрации добавила, что причину возгорания сейчас на месте пожара устанавливают эксперты, прибывшие из Симферополя.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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