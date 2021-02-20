Водный кризис
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Несмотря на снег, приток в водохранилища Крыма еще снизился
фото © Новости Крыма
Порядка 14 миллионов кубометров воды поступило в водохранилища Крыма с начала 2021 года.
Об этом сообщили в государственном комитете по водному хозяйству и мелиорации республики.
«Приток воды за 2021 год составил 14 миллионов кубометров, что на 40% меньше, чем за аналогичный период 2020 года и на 80% – 2019 года», – сообщили в ведомстве.
В настоящий момент водохранилища естественного стока в регионе заполнены на 17%. Выпавшие осадки повлияли на уровень наполняемости Партизанского, Счастливенского, Загорского и Изобильненского водохранилищ.
Симферопольское водохранилище заполнено на 7%, приток с начала года составил всего 0,6 миллионов кубометров. Динамику обмеления Симферопольского водохранилища за последние годы можно отследить по интерактивной карте.
В течение последней недели в Крыму прошли снегопады. За ночь с 18 на 19 февраля в восточном Крыму выпала почти месячная норма осадков.
Данные спутникового мониторинга свидетельствуют, что Крым вышел из числа регионов с повышенным риском весенней засухи.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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