Происшествия
Крымчанина будут судить по подозрению в убийстве, совершенном 14 лет назад
В прокуратуре Крыма утвердили обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве, совершенном более 14 лет назад.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.
Перед судом предстанет 41-летний ранее судимый житель Симферополя.
«По версии следствия осенью 2006 года, распивая спиртные напитки в компании приятеля и сожительницы, подсудимый, в результате разгоревшегося конфликта, жестоко избил своего знакомого. Прутом арматуры нанес ему множественные удары по голове, а затем, взяв со стола кухонный нож, несколько раз ударил его в область живота», — рассказали в пресс-службе.
От полученных ранений потерпевший скончался на месте совершения преступления. На следующий день обвиняемый перенес тело на соседний земельный участок, где, сбросив его в яму, вырытую под фундамент, засыпал мусором.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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