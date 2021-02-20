Крымчанин взял на ремонт 13 телефонов и скрылся от клиентов

Жители крымской столицы обратились в полицию с тремя заявлениями о краже смартфонов на общую сумму более 100 тысяч рублей. Правоохранители по горячим следам задержали 27-летнего жителя Первомайского района.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

«Выяснилось, что мошенник входил в доверие к гражданам, обещал отремонтировать их мобильные устройства и брал с потерпевших предоплату за услуги. Однако в назначенный срок ни телефоны, ни деньги обманутым клиентам не вернул», — рассказали в пресс-службе.

Одной из потерпевших злоумышленник пообещал доставить дорогой мобильный телефон по сниженной цене. Девушка оставила ему 58 тысяч рублей в качестве полной предоплаты, но обещанный гаджет так и не получила.

Всего подозреваемый признался в 13 случаях таких мошенничеств.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело о мошенничестве, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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