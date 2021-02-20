Происшествия
Крымчанин взял на ремонт 13 телефонов и скрылся от клиентов
Жители крымской столицы обратились в полицию с тремя заявлениями о краже смартфонов на общую сумму более 100 тысяч рублей. Правоохранители по горячим следам задержали 27-летнего жителя Первомайского района.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
«Выяснилось, что мошенник входил в доверие к гражданам, обещал отремонтировать их мобильные устройства и брал с потерпевших предоплату за услуги. Однако в назначенный срок ни телефоны, ни деньги обманутым клиентам не вернул», — рассказали в пресс-службе.
Одной из потерпевших злоумышленник пообещал доставить дорогой мобильный телефон по сниженной цене. Девушка оставила ему 58 тысяч рублей в качестве полной предоплаты, но обещанный гаджет так и не получила.
Всего подозреваемый признался в 13 случаях таких мошенничеств.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело о мошенничестве, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Ялте у посетителя кафе украли деньги. В Крыму возбудили уголовное дело в отношении 32-летнего безработного, который обокрал жителя Ялты после совместного отдыха в одном из местных заведений.
В Севастополе продолжаются ночные налеты на автомобили. Ночью в Гагаринском районе города неизвестные вскрыли две машины.
В Севастополе избили палкой пенсионерку. В Севастополе правоохранители задержали 44-летнего местного жителя, избившего пожилую женщиной, у которой снимал комнату в квартире.
Сколько человек привлекли за коррупцию в Крыму за 2020 год. В минувшем году в Крыму прокуроры выявили почти две тысячи коррупционных правонарушений, к ответственности привлечены более 600 человек.
В Крыму продолжается снижение числа новых заражений
За 19 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 109 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 19 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Движение по Крымскому мосту восстановлено в штатном режиме
Аввтомобильное движение по транспортному переходу через Керченский пролив восстановлено в штатном режиме после суточного перерыва.
Работает тяжелая техника: что сейчас происходит на «Тавриде»
Сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Крым задействовали тяжелую инженерную технику для расчистки участков трассы «Таврида», движение по которой было затруднено из-за снежных заносов.
Что происходит на Крымском мосту прямо сейчас?
В районе съезда с Крымского моста в сторону Керчи из-за сильного снегопада образовался транспортный затор длиной около километра, в плену которого оказались более 200 автомобилей.
вчера
Метеорологи: циклон уже уходит из Крыма
23 часа назад
Новый мэр Симферополя: кто он такой
17 февраля
Идет потепление: какой будет погода в Крыму на выходных
В ближайшие выходные циклон отступит от Крыма, и на полуострове распогодится.