Выбросы в Северном Крыму
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«Кислотные выбросы в Армянске»: суд в Крыму начал рассматривать дело
фото © Новости Крыма
В Красноперекопском районном суде Крыма начался судебный процесс по делу о выбросе вредных химических веществ завода «Крымский титан», который расположен в Армянске.
Об этом сообщает информационный ресурс «Крымский процесс».
Согласно информации, обвиняемым по данному делу выступает бывший руководитель предприятия Андрей Акулов, которому инкриминируют статью 247 УК России «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов» и статью 251 УК России «Загрязнение атмосферы».
Среди потерпевших заявлена администрация Армянска, предприятия «Росгранстрой» и «Крымэнерго», а также фирма «Крымовощ».
В связи с тем, что по делу было назначено предварительное слушание, заседание прошло в закрытом режиме. Дата следующего судебного заседания пока не известна.
Комментарии Акулова относительно судебного разбирательства нет.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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