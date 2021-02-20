«Кислотные выбросы в Армянске»: суд в Крыму начал рассматривать дело

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В Красноперекопском районном суде Крыма начался судебный процесс по делу о выбросе вредных химических веществ завода «Крымский титан», который расположен в Армянске.

Об этом сообщает информационный ресурс «Крымский процесс».

Согласно информации, обвиняемым по данному делу выступает бывший руководитель предприятия Андрей Акулов, которому инкриминируют статью 247 УК России «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов» и статью 251 УК России «Загрязнение атмосферы».

Среди потерпевших заявлена администрация Армянска, предприятия «Росгранстрой» и «Крымэнерго», а также фирма «Крымовощ».

В связи с тем, что по делу было назначено предварительное слушание, заседание прошло в закрытом режиме. Дата следующего судебного заседания пока не известна.

Комментарии Акулова относительно судебного разбирательства нет.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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