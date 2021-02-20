Кибермошенники угрожают крымчанам слежкой через веб-камеры

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Крымчане все чаще сталкиваются со случаями вымогательства денег при помощи веб-камер. Люди получают электронные письма, сообщающие, что за ними якобы велась слежка через их же домашние компьютеры или гаджеты.

И если они не заплатят, их интимные видео опубликуют в сети.

На самом деле, в этом нет ничего нового. Просто мошенники немного изменили текст самого письма. На протяжении уже нескольких лет злоумышленники отправляли на почту граждан похожие письма с угрозами обнародовать список сайтов, на которые они теоретически могли зайти.

«Текст был примерно таким: мы следим за вашим компьютером. Обнаружили, что вы посещаете запрещенные сайты или же сайты с порнографией», — рассказал кандидат технических наук, доцент кафедры компьютерной инженерии и моделирования Крымского федерального университета Юрий Сосновский.

Когда мошенническая схема стала слишком известной, и на письма с шантажом перестали реагировать, схема изменилась — теперь ее сутью стала угроза разместить записи с домашних веб-камер, имеющие интимный или непристойный характер, если получатель не согласится выплатить определенную сумму.

По словам специалиста, технически устроить такое возможно, но в 99,9% случаев такие письма — просто уловка мошенников. Никакими реальными видеоматериалами шантажисты не располагают. Ведь проникнуть в посторонний компьютер и получить доступ к камере устройства довольно проблематично, говорит эксперт. Это очень затратное мероприятие, как по времени, так и в целом по ресурсам.

«Устраивать слежку за большим количеством людей, либо за одним среднестатистическим гражданином, никто не будет. Если уж и будут следить, то скорее всего за известными личностями: политиками, звездами шоу-бизнеса и т.д.», — отметил Юрий Сосновский.

Необходимо также помнить, что мошенники, как правило, не разбираются, кому отправляют послания с угрозами. Подобные рассылки трансграничны. Жертв объединяет лишь то, что они являются носителями определенного языка. Случаев подобного мошенничества в последнее время стало больше не только в России, но и за рубежом, добавил эксперт.

В тексте использованы материалы: Форпост

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