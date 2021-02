Какой сегодня праздник 20 февраля

фото © pixabay.com

Сегодня, 20 февраля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Всемирный день социальной справедливости (World Day of Social Justice)

Всемирный день социальной справедливости (World Day of Social Justice) отмечается ежегодно, начиная с 2009 года. Генеральная ассамблея ООН провозгласила об установлении этого праздника в специальной резолюции № A/RES/62/10 от 26 ноября 2007 года. Предпосылкой для возникновения новой даты — 20 февраля — стала всемирная встреча на высшем уровне, которая прошла в Копенгагене в марте 1995 года, и на которой были провозглашены задачи социального развития современного общества.

Государства-члены Организации Объединенных Наций посвящают день 20 февраля проведению на национальном уровне мероприятий, способствующих укреплению социальной справедливости, которые каждый год посвящены определенной теме.

По замыслу организаторов, международная дата должна способствовать искоренению нищеты, обеспечению людей полной занятостью и достойной работой, достижению равноправия мужчин и женщин, а также установлению социального благосостояния и социальной справедливости для всех.

День памяти святителя Парфения

Милосердие святителя Парфения было настолько велико, что он никогда никому не отказывал в исцелении — к нему шли многие горожане и странствующие по дорогам люди, те, кто были отягощены телесными недугами и одержимы нечистыми духами. Народ перестал обращаться к врачам, так как все болезни, во Имя Господа Иисуса Христа, исцелял святой Парфений.

Великой силой Имени Христова изгнал святитель множество бесов из людей, домов, морских вод. Когда святитель изгонял беса из одного человека, одержимого им с детства, нечистый дух стал просить святого дать ему другое место обитания. Святой пообещал указать такое место и, открыв уста свои, сказал бесу: «Войди и обитай во мне». Дьявол, как бы опаленный огнем, возопил: «Как я войду в дом Божий?» — и скрылся в местах дальних, пустынных и непроходимых.

Являя людям великую силу веры во Христа, святитель Парфений обратил множество идолопоклонников к истинному Богу. А сам святитель скончался мирно, он был торжественно погребен рядом с соборной церковью Лампсака, в построенной им самим часовне.

Могущница (День Луки)

В эту дату церковь вспоминает Луку Елладского. Его жизнь пришлась на рубеж 9-10 веков. Лука принял постриг монаха в подростковом возрасте, в конце жизни, поселившись на горе Геликон, основал общину, там же воздвигли монастырь и храм, посвященный святой Варваре.

Также сегодня, 20 февраля, отмечают такие праздники:

- День Героев Небесной сотни в Украине

- День профессионального алкоголика

- День леденцовых петушков

- Международный день курильщиков трубки (International Pipe Smoking Day)

- День любви к своему питомцу (National Love Your Pet Day) в США

- День яблока (Apple Day of USA) в США

- День вишневого пирога (National Cherry Pie Day) в США

- День возрождения Арцаха в Нагорном Карабахе

- День битвы при Сальте в Аргентине

- День федерации в Венесуэле

Сегодня именины празднуют: Петр, Лука, Парфен.

Что происходило 20 февраля в прошлые годы

1649 - Средина Национально-освободительной войны. Богдан Хмельницкий начал переговоры с поляками об определении границ Запорожского войска.

1666 - основан один из крупнейших городов КанадыМонреаль.

1872 - впервые был введен в эксплуатацию электрический лифт (запатентован в США).

1877 - премьера балета Петра Чайковского «Лебединое озеро», которая состоялась в московском Большом театре.

1940 - в свет вышла первая серия популярного и сегодня мультфильма «Том и Джерри».

1960 - на сцене обычной школы в Сиэтле состоялось первое выступление всемирно известного в будущем гитариста-виртуоза Джимми Хендрикса.

1962 - американский космонавт Джон Гленн три раза облетел Землю на корабле «Френдшип-7». Средняя скорость его полета составила 27000 км/ч.

1988 - австралийская певица Кайли Миноуг впервые возглавила британский чарт с песней «I Should Be So Lucky». Эта песня возглавляла чарт течение пяти недель.

1988 - основана группа «Агата Кристи». На сегодняшний день на счету группы девять студийных альбомов, пять сборников, два альбома с ремиксами, три макси-сингла и восемнадцать видеоклипов.

1994 - и снова верхушка британского чартаальбом Тори Амос под названием «Under The Pink» получил первое место.

1998 - поставлен рекорд в зимних олимпийских играх: 15-летняя американка Тара Липински выиграла соревнования по фигурному катанию и стала самой молодой победительницей зимней Олимпиады за все время ее существования.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 20 февраля.

