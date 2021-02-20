Гололед и работа дорожников в Севастополе привели к конфликту в маршрутке

Водитель и пассажир по-разному оценили опасность дороги.

В Севастополе в городском автобусе №112 случился конфликт между пассажиром и водителем из-за того, что последний вынужден был высадить всех пассажиров на остановке, не доехав до конечного пункта назначения.

Неприятный инцидент произошел накануне утром на остановке возле 13-го судоремонтного завода. О произошедшем один из пассажиров не преминул рассказать в соцсети «ВКонтакте».

Как утверждает автор поста Виктор Гутиков, сначала водитель был недоволен безналичной формой оплаты проезда пассажирами, а после и вовсе отказался ехать дальше, так как впереди на повороте дорога уходила резко в гору и не была обработана противогололедными средствами. При этом, утверждает мужчина, водитель обзывал пассажиров и ругался.

«<Водитель> развернулся. Взял людей на противоположной остановке, уехал. Видно, обратно в горку, на Макарова гололеда нет<...> Померзли немного и доехали на следующем 112», – сообщил Гутиков.

Отметим, что в комментариях под постом мнения относительно действий и манеры поведения водителя разделились.

Не все ехавшие в злополучное утро в этом автобусе слышали грубости от водителя, кто-то отметил, что, высадив пассажиров, он не взял с них плату за проезд. Нашлись и те, кто поддержал решение водителя не ехать дальше по скользкой дороге, резонно отметив, что виноваты в произошедшем дорожники, вовремя не выполнившие свою работу.

Чтобы выяснить, в чем же на самом деле причина конфликта, ForPost обратился за комментариями к перевозчику ООО «Севтранстрест», обслуживающему 112-й маршрут городского транспорта.

Как отметил руководитель предприятия Олег Гурков, дорога возле 13-го судоремонтного завода действительно была совершенно не обработана, и об этом диспетчеры предприятия заранее предупреждали департамент транспорта и ГБУ «Севавтодор».

«Там от 13-го завода идет очень крутой правый поворот. <На этом месте> две машины утром стояли шлифовали на дороге, очень скользко, подсыпки не было», – отметил Гурков.

Сомнения у перевозчика вызвали и слова пассажира о грубом поведении водителя. Олег Гурков подчеркнул, что сразу после завершения маршрута водитель, уже давно и без нареканий работающий в компании, доложил диспетчеру об инциденте. Со слов водителя, он извинился перед пассажирами за вынужденную высадку и платы за проезд ни с одного человека не взял.

«Если бы еще какой другой водитель был, я бы еще, может, засомневался и принял бы сторону пассажира. Но этот водитель настолько вежлив, что даже с другими водителями на «вы» разговаривает», – отметил руководитель «Севтранстреста».Персональная ответственность

При этом решение сотрудника Олег Гурков полностью поддержал, напомнив, что водитель несет персональную ответственность за жизни и здоровье пассажиров во время перевозки, поэтому расценивает дорожную обстановку исходя из собственного опыта.

«Не дай Бог что-то случилось бы. Там же такой уклон, что и кувыркнуться недолго. Там, кстати, и было уже такое, машины переворачивались. Так что я могу тут только похвалить своего водителя», — подчеркнул перевозчик.

По мнению руководителя севастопольской ассоциации перевозчиков Виктора Рыкова, понимать степень ответственности водителя должны и пассажиры. Несмотря на то, что руководитель компании-перевозчика ставит задачу перед водителем выполнять перевозку из пункта А в пункт Б, решения, как действовать в том или ином месте следования, принимает водитель самостоятельно.

«Мы не можем наблюдать всю картину на дороге, а водитель несет персональную уголовную ответственность. Конечно, неудобно высаживать пассажиров, но это же не единичный случай был вчера на дороге, не только там она была не посыпана», – пояснил Виктор Рыков.

Отметим, что накануне в местном сегменте соцсетей действительно было много жалоб и обращений к руководству города от автомобилистов на необработанные дороги. Водителям приходилось самостоятельно браться за лопаты и выручать друг друга из снежно-ледяного плена.

В тексте использованы материалы: Форпост

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