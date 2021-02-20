ФСБ-шники арестовали гражданина Украины за упорные попытки попасть в Крым

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Пограничники задержали очередного украинца, который «пытался незаконно пересечь границу с Крымом».

Об этом сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

«48-летний житель Днепра следовал через российско-украинскую границу в нарушение установленного порядка. Ранее из-за того, что у мужчины не было документов, ему отказали во въезде в Крым на законных основаниях», - отметили пограничники.Несмотря на доводы сотрудников подразделений пограничного контроля, украинец попытался попасть на полуостров в обход пункта пропуска «Армянск», недалеко от которого его и задержали.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело и арестовали.

Ранее крымские пограничники задержали гражданку Украины, которая пыталась попасть на полуостров в обход пункта пропуска. По информации пресс-службы Пограничного управления ФСБ России, она просто обошла украинские пункты пропуска и намеревалась то же самое сделать на российской границе.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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