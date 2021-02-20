Снег и гололед в Крыму
Развитие сюжета: Работает тяжелая техника: что сейчас происходит на «Тавриде» ● Подрядчика, ответственного за расчистку трассы «Таврида» от снега, отстранят от работы ● Идет потепление: какой будет погода в Крыму на выходных ● Пронеслось: Севастополь ждал снежный коллапс, а получил солнце ● Движение по Крымскому мосту открыто в сторону Краснодарского края России
Движение по Крымскому мосту восстановлено в штатном режиме
фото © Новости Крыма
Аввтомобильное движение по транспортному переходу через Керченский пролив восстановлено в штатном режиме после суточного перерыва.
Об этом сообщили в Упрдор «Тамань».
«Крымский мост работает в штатном режиме. 20 февраля в 6.00 мск сняты ограничения для движение легкового транспорта. Движение для грузового транспорта возобновлено в 6.30 мск. Также дорожные службы обеспечили проезд на протяжении всей трассы «Таврида», - цитирует агентство «Интерфакс» представителя Упрдор.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что недоволен качеством обслуживания трассы «Таврида». Подрядчик, ответственный за расчистку снега, не справился с данной ситуацией. Я готовлю обращение в федеральные органы власти, чьим решением был выбран данный подрядчик, - заявил он.
Из-за низкой видимости движение на Крымском мосту было перекрыто с утра пятницы. В Керчи и окрестностях выпала почти месячная норма осадков.
С 15.30 проезд на трассе «Таврида» был ограничен от Белогорска до Керчи, по участку трассы от Симферополя до Белогорска пропускали только местных жителей. В четырех муниципалитетах на востоке Крыма был введен режим угрозы ЧС.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Подрядчика, ответственного за расчистку трассы «Таврида» от снега, отстранят от работы. Подрядчик, ответственный за расчистку трассы «Таврида» от снега, не справился. Уборка дороги ведется силами спецтехники Министерства обороны РФ и Росгвардии.
Движение по Крымскому мосту открыто в сторону Краснодарского края России. Движение по автомобильной части Крымского моста возобновлено в сторону Краснодарского края.
Сотни автомобилей стоят в очереди на Крымский мост со стороны Кубани. Движение порядка 500 автомашин было задержано из-за сильного снегопада в районе Крымского моста в Краснодарском крае, помощь водителям оказывается в восьми пунктах обогрева.
Симферопольцы поблагодарили Аксенова за снежный коллапс. По пути на работу пассажирам автобуса пришлось толкать транспортное средство, не справившееся с гололедом.
В Крыму продолжается снижение числа новых заражений
За 19 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 109 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 19 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Движение по Крымскому мосту восстановлено в штатном режиме
Аввтомобильное движение по транспортному переходу через Керченский пролив восстановлено в штатном режиме после суточного перерыва.
Работает тяжелая техника: что сейчас происходит на «Тавриде»
Сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Крым задействовали тяжелую инженерную технику для расчистки участков трассы «Таврида», движение по которой было затруднено из-за снежных заносов.
Что происходит на Крымском мосту прямо сейчас?
В районе съезда с Крымского моста в сторону Керчи из-за сильного снегопада образовался транспортный затор длиной около километра, в плену которого оказались более 200 автомобилей.
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