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Снег и гололед в Крыму

Движение по Крымскому мосту восстановлено в штатном режиме

07:00 суббота, 20 февраля 2021
Движение по Крымскому мосту восстановлено в штатном режиме

фото © Новости Крыма

Аввтомобильное движение по транспортному переходу через Керченский пролив восстановлено в штатном режиме после суточного перерыва.

Об этом сообщили в Упрдор «Тамань».

«Крымский мост работает в штатном режиме. 20 февраля в 6.00 мск сняты ограничения для движение легкового транспорта. Движение для грузового транспорта возобновлено в 6.30 мск. Также дорожные службы обеспечили проезд на протяжении всей трассы «Таврида», - цитирует агентство «Интерфакс» представителя Упрдор.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что недоволен качеством обслуживания трассы «Таврида». Подрядчик, ответственный за расчистку снега, не справился с данной ситуацией. Я готовлю обращение в федеральные органы власти, чьим решением был выбран данный подрядчик, - заявил он. 

Из-за низкой видимости движение на Крымском мосту было перекрыто с утра пятницы. В Керчи и окрестностях выпала почти месячная норма осадков. 

С 15.30 проезд на трассе «Таврида» был ограничен от Белогорска до Керчи, по участку трассы от Симферополя до Белогорска пропускали только местных жителей. В четырех муниципалитетах на востоке Крыма был введен режим угрозы ЧС.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Подрядчика, ответственного за расчистку трассы «Таврида» от снега, отстранят от работы. Подрядчик, ответственный за расчистку трассы «Таврида» от снега, не справился. Уборка дороги ведется силами спецтехники Министерства обороны РФ и Росгвардии.

Движение по Крымскому мосту открыто в сторону Краснодарского края России. Движение по автомобильной части Крымского моста возобновлено в сторону Краснодарского края.

Сотни автомобилей стоят в очереди на Крымский мост со стороны Кубани. Движение порядка 500 автомашин было задержано из-за сильного снегопада в районе Крымского моста в Краснодарском крае, помощь водителям оказывается в восьми пунктах обогрева.

Симферопольцы поблагодарили Аксенова за снежный коллапс. По пути на работу пассажирам автобуса пришлось толкать транспортное средство, не справившееся с гололедом.

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