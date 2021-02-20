Азовское море замерзло в районе Крыма

фото © Сергей Станичный

Последний раз лед полностью сковывал водоем в 2017 году.

Небывалые морозы сковали льдом прибрежную часть Азовского моря – от Таганрогского залива до Керченского пролива. Об этом сообщили в Морском гидрофизическом институте РАН.

Информацию о том, что все Азовское море покрыто льдом, накануне опубликовали в группе «Честная Ялта» соцсети Facebook.

«Потом будет таять, как я понимаю, ледоход и всякое такое. Ну, будем наблюдать, как говорится», — написала пользователь Ольга Стрелкова.

В отделе дистанционных методов исследования Морского гидрофизического института РАН обледенение Азовского моря подтвердили лишь частично.

«Замерзли прибрежные мелководные районы в северо-восточной части Азовского моря и в Керченском проливе», — сообщил ForPost старший научный сотрудник Сергей Станичный.

По его словам, ученые Гидрофиза уже много лет ведут наблюдения за Азовским и Черным морями с помощью приемной станции на мысе Хрустальный, а также по спутникам. Так, в 2012 и 2017 году морозы полностью сковывали Азовское море, сейчас же не настолько аномально низкие температуры.

«Не думаю, что море полностью замерзнет этой зимой. Для этого поверхностная температура воды должна быть ниже нуля, но синоптики обещают, что через несколько дней потеплеет», — рассказал исследователь.

Тем не менее, в пятницу, 19 февраля, осадки впервые в истории остановили движение на Крымском мосту. В горной части полуострова МЧС предупреждает о возможных лавинах. А крымские власти объявили режим ЧС.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

В тексте использованы материалы: Форпост

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