Аксенов опять решил лично бороться с самостроями в Ялте

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Борьбой с незаконным строительством в Ялте будет заниматься специальная рабочая группа.

Об этом говорится в тексте Распоряжения главы Республики Крым, опубликованном на официальном портале крымского парвительства.

«Создать рабочую группу по вопросам пресечения самовольного строительства на территории городского округа Ялта Республики Крым. Рабочей группе разработать план мероприятий по пресечению самовольного строительства на территории городского округа Ялта до 19 марта 2021 года», – отмечено в тексте распоряжения.

Возглавляет рабочую группу лично Глава Республики Крым Сергей Аксенов. В состав рабоче группы также вошли вице-премьеры правительства РК Евгений Кабанов и Анна Анюхина, глава администрации Ялты Янина Павленко.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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