Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Ялте выявили нарушения «антиковидных мер» ● В Крыму продолжается снижение числа новых заражений ● Развожаев рассказал, когда сделает прививку от коронавируса ● В Крыму расширили перечень отраслей, пострадавших от ковида ● COVID-19 выявлен за сутки в Севастополе у 74 человек, скончались трое
COVID-19 за сутки подтвержден в Севастополе у 69 человек, четверо умерли
фото © Новости Крыма
Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 69 человек.
Об этом сказано на сайте федерального оперштаба по коронавирусу.
Общее количество подтвержденных случаев в городе составило 11 436, при этом 10 293 человека уже выздоровели.
За сутки скончались четверо пациентов с подтвержденным COVID-19, общее количество летальных случаев в городе составило 469.
В Крыму коронавирус подтвержден у 35 124 человек. Выздоровевших за весь период 30 826 человек, умерло 890 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму продолжается снижение числа новых заражений. За 19 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 109 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 19 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Развожаев рассказал, когда сделает прививку от коронавируса. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев планирует сделать прививку от COVID-19, когда в город прибудет новая партия вакцины.
COVID-19 выявлен за сутки в Севастополе у 74 человек, скончались трое. Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 74 человек.
Шесть человек с COVID-19 скончались в Крыму за сутки. Шесть пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за минувшие сутки.
COVID-19 за сутки подтвержден в Севастополе у 69 человек, четверо умерли
Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 69 человек.
В Крыму продолжается снижение числа новых заражений
За 19 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 109 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 19 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Движение по Крымскому мосту восстановлено в штатном режиме
Аввтомобильное движение по транспортному переходу через Керченский пролив восстановлено в штатном режиме после суточного перерыва.
Что происходит на Крымском мосту прямо сейчас?
В районе съезда с Крымского моста в сторону Керчи из-за сильного снегопада образовался транспортный затор длиной около километра, в плену которого оказались более 200 автомобилей.
вчера
Новый мэр Симферополя: кто он такой
17 февраля
В Ялте выявили нарушения «антиковидных мер»
В Ялте обследовано 25 объектов торговли и общественного питания, в результате, в некоторых были выявлены нарушения «антиковидных» мер.