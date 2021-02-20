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Коронавирус в Крыму

COVID-19 за сутки подтвержден в Севастополе у 69 человек, четверо умерли

COVID-19 за сутки подтвержден в Севастополе у 69 человек, четверо умерли

фото © Новости Крыма

Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 69 человек.

Об этом сказано на сайте федерального оперштаба по коронавирусу.

Общее количество подтвержденных случаев в городе составило 11 436, при этом 10 293 человека уже выздоровели.

За сутки скончались четверо пациентов с подтвержденным COVID-19, общее количество летальных случаев в городе составило 469.

В Крыму коронавирус подтвержден у 35 124 человек. Выздоровевших за весь период 30 826 человек, умерло 890 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму продолжается снижение числа новых заражений. За 19 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 109 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 19 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Развожаев рассказал, когда сделает прививку от коронавируса. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев планирует сделать прививку от COVID-19, когда в город прибудет новая партия вакцины.

COVID-19 выявлен за сутки в Севастополе у 74 человек, скончались трое. Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 74 человек.

Шесть человек с COVID-19 скончались в Крыму за сутки. Шесть пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за минувшие сутки.

Коронавирус в Крыму
COVID-19 за сутки подтвержден в Севастополе у 69 человек, четверо умерли

COVID-19 за сутки подтвержден в Севастополе у 69 человек, четверо умерли

Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 69 человек.

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