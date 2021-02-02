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Власть

За январь в Крыму вынесли 13 приговоров за уклонение от службы в российской армии

10:35 вторник, 2 февраля 2021

С начала 2021 года в суды Крыма было передано 13 уголовных дел за уклонение от службы в армии России крымчанами.

Об этом сообщил аналитик Крымской правозащитной группы Александр Седов.

«В январе было передано 13 уголовных дел в отношении крымчан за уклонение от службы в вооруженных силах, и 13 приговоров было вынесено. Последний – буквально 29 января. Для сравнения, в начале 2020 года, который сам по себе был достаточно серьезным по количеству вынесенных приговоров и переданных в суд дел, в январе было передано три уголовных дела», – сообщил Седов.

По его информации, за весь 2020 год было задокументировано 81 новое уголовное дело за уклонение от службы в армии России крымчанами, переданное на рассмотрение в суды.

За весь период, по данным Крымской правозащитной группы, таких дел было 163.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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