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Власть

В Судаке застройщик получил пять лет условно за украденные миллионы

09:20 вторник, 2 февраля 2021
Судак

Судакский городской суд приговорил бывшего генерального директора строительной компании за мошенничество при возведении 72-квартирного дома.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемых преступлений, назначил окончательное наказание в виде пяти лет лишения свободы. Наказание назначено условно с испытательным сроком на два года шесть месяцев. Приговор в законную силу не вступил», – говорится в сообщении.

Экс-руководитель признан виновным в совершении преступлений по части 1 статьи 238 УК РФ – выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

В прокуратуре отметили, что контракт с подрядчиком был заключен в 2017 году. Во время возведения дома осужденный дал указание использовать некачественные и не соответствующие техзаданию строительные материалы для несущих стен. Он же в актах выполненных работ указывал недостоверные сведения об использовании предусмотренных технической документацией стройматериалов. Вследствие чего подрядчик необоснованно получил более 2,8 млн рублей.

Строительство дома ведется в рамках федеральной целевой программы для представителей реабилитированных народов. Согласно данным, размещенным на площадке «Диалог-ФЦП», предусмотрен объем финансирования в размере 175,4 млн рублей. Дата ввода объекта в эксплуатацию – декабрь 2023 года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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