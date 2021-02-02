Происшествия
В Судаке «наркофермер» получил три года за сотню кустов конопли
Житель Судака проведет три с половиной года в тюрьме за выращивание конопли на своем земельном участке, сообщает пресс-служба МВД по РК.
По данным ведомства, осенью полицейские нашли на одном из земельных участков города 149 растений конопли и сухое вещество в размере 420 граммов.
На хозяина дома возбудили уголовное дело по статьям «незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства» и «незаконное хранение без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические средства, совершенное в крупном размере».
В конце января текущего года Судакский городской суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3,5 года с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Ранее полицейские изъяли крупную партию конопли на территории частного дома в одном из сел Симферопольского района.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Жительницу Крыму жестко накажут за хранение высушенной конопли. Крупную партию марихуаны сотрудники полиции изъяли в доме у 30-летней жительницы одного из сел Симферопольского района.
Крымчанин хранил дома более пяти килограммов кустов конопли. В Симферопольском районе у местного жителя изъяли около пяти килограммов побегов конопли.
Наркокурьеры из Крыма получали «зарплату» в биткоинах. Двух жителей Симферополя будут судить за наркотические «закладки». За свою «работу» они получали «зарплату» в биткоинах.
Полицейские изъяли у жителей Симферопольского района 20 кг марихуаны. Два крымчанина вырастили на своем приусадебном участке в селе Пожарское Симферопольского района 20 кг марихуаны.
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