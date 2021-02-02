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Происшествия

В Судаке «наркофермер» получил три года за сотню кустов конопли

15:18 вторник, 2 февраля 2021
Судак

Житель Судака проведет три с половиной года в тюрьме за выращивание конопли на своем земельном участке, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным ведомства, осенью полицейские нашли на одном из земельных участков города 149 растений конопли и сухое вещество в размере 420 граммов.

На хозяина дома возбудили уголовное дело по статьям «незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства» и «незаконное хранение без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические средства, совершенное в крупном размере».

В конце января текущего года Судакский городской суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3,5 года с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Ранее полицейские изъяли крупную партию конопли на территории частного дома в одном из сел Симферопольского района.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Жительницу Крыму жестко накажут за хранение высушенной конопли. Крупную партию марихуаны сотрудники полиции изъяли в доме у 30-летней жительницы одного из сел Симферопольского района.

Крымчанин хранил дома более пяти килограммов кустов конопли. В Симферопольском районе у местного жителя изъяли около пяти килограммов побегов конопли.

Наркокурьеры из Крыма получали «зарплату» в биткоинах. Двух жителей Симферополя будут судить за наркотические «закладки». За свою «работу» они получали «зарплату» в биткоинах.

Полицейские изъяли у жителей Симферопольского района 20 кг марихуаны. Два крымчанина вырастили на своем приусадебном участке в селе Пожарское Симферопольского района 20 кг марихуаны.

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