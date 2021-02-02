В Симферопольском районе поймали закладчика «синтетики»

В Симферопольском районе сотрудники транспортной полиции Крыма на территории примыкающей к железнодорожному полотну задержали 25-летнего, ранее не судимого жителя села Укромное Симферопольского района.

В ходе досмотра у молодого человека обнаружили полимерный сверток с порошкообразным веществом белого цвета. Задержанный пояснил, что внутри упакован наркотик, предназначенный для совершения «закладки».

Эксперты установили, что в свертке находится синтетическое наркотическое средство N-метилэфедрон массой свыше 84 грамм, сообщили в пресс-службе Крымского ЛУ МВД России на транспорте.

Следственным отделом Крымского ЛУ МВД России на транспорте в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренными ч.3 ст.30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Арестованному крымчанину грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчанин хранил дома более пяти килограммов кустов конопли. В Симферопольском районе у местного жителя изъяли около пяти килограммов побегов конопли.

Наркокурьеры из Крыма получали «зарплату» в биткоинах. Двух жителей Симферополя будут судить за наркотические «закладки». За свою «работу» они получали «зарплату» в биткоинах.

Полицейские изъяли у жителей Симферопольского района 20 кг марихуаны. Два крымчанина вырастили на своем приусадебном участке в селе Пожарское Симферопольского района 20 кг марихуаны.

В Крыму ликвидировали наркопритон в селе. Полицейские ликвидировали наркопритон в Красноперекопском районе, сообщает пресс-служба МВД по РК.