Происшествия
В Симферопольском районе поймали закладчика «синтетики»
В Симферопольском районе сотрудники транспортной полиции Крыма на территории примыкающей к железнодорожному полотну задержали 25-летнего, ранее не судимого жителя села Укромное Симферопольского района.
В ходе досмотра у молодого человека обнаружили полимерный сверток с порошкообразным веществом белого цвета. Задержанный пояснил, что внутри упакован наркотик, предназначенный для совершения «закладки».
Эксперты установили, что в свертке находится синтетическое наркотическое средство N-метилэфедрон массой свыше 84 грамм, сообщили в пресс-службе Крымского ЛУ МВД России на транспорте.
Следственным отделом Крымского ЛУ МВД России на транспорте в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренными ч.3 ст.30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Арестованному крымчанину грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крымчанин хранил дома более пяти килограммов кустов конопли. В Симферопольском районе у местного жителя изъяли около пяти килограммов побегов конопли.
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