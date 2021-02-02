Власть
В Симферополе запустили мусоросортировочный завод, протестующих забрали в полицию
фото © ria.ru
Протесты жителей симферопольского микрорайона Каменка против работы мусоросортировочного комплекса возле их домов не помешали администрации Симферополя запустить завод и заявить о поддержке жителями этого решения.
Завод по сортировке твердых коммунальных отходов начал работу в Симферополе сегодня ночью.
Об этом сообщил гендиректор предприятия «ЭкоПромКрым», эксплуатирующего комплекс, Максим Копейкин.
«Первую машину мы приняли ночью. У нас уже 200 тонн ТКО прошло. В первой машине было 8 с лишним тонн мусора. Всего по состоянию на 12.00 предприятие приняло более 50 машин», – сказал он.
Опасный комплекс с нарушениями санитарной зоны построили в Каменке несколько лет назад. С тех пор люди, проживающие в непосредственной близости к заводу, не прекращают сборы подписей против его работы, постоянно митингуют и организовывают пикеты против токсичного производства, пишут обращения во всевозможные инстанции и даже записывают видеообращения к президенту Владимиру Путину и министру экологии РФ. Летом 2019 года работа мусоросортировочной станции была приостановлена по решению прокуратуры.
Однако в понедельник, 1 февраля, комплекс был снова запущен, а активисток, собирающих подписи против его работы, забрали в полицию. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧКХ», который отметил, что инициатором задержания стала администрация Симферополя.
«Целый день перед нашими домами дежурили три экипажа полиции. Пока «Крым 24» делал очередной репортаж о «согласии» жителей на запуск мусорного завода, жителей санзоны контролировали сотрудники полиции», - рассказала одна из активисток в соцсети.
Местные жители планируют продолжить свою борьбу против мусорной станции, направляя обращения главе Крыма Сергею Аксенову.
В тексте использованы материалы: Крыминформ, Примечания
Ранее Новости Крыма сообщали:
Из сквера Дыбенко в Симферополе могут исчезнуть кованые скульптуры. Крымские архитекторы приступили к разработке концепции сквера им. Дыбенко в Симферополе, реконструкция которого запланирована ориентировочно на 2022 год.
В Крыму просели все источники воды, в том числе скважины. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на полуострове продолжается дефицит воды и истощение всех источников, в том числе воды в скважинах.
Жители Симферополя жалуются Аксенову на желтую воду из крана с запахом канализации. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ему поступают жалобы от жителей Симферополя на качество водопроводной воды.
Опять авария: коммунальщики разбирают полы в домах жителей Ялты. Жители многоквартирного дома в Ялте остались без отопления из-за аварии.
Голодные севастопольцы выстраиваются в очередь за бесплатными обедами
Люди получают еду прямо на улице и там же ее употребляют, сидя на лавочке или стоя рядом.
США усилили военное присутствие вблизи Крыма
ВМС США усилили военное присутствие в Черном море, отправив туда два эсминца и судно-заправщик. А российский вице-адмирал призвал покончить с этим.
Медики выявили новое тяжелое осложнение при коронавирусе
Медики из Великобритании описали первый клинический случай развития стойкой корковой слепоты как осложнения при заражении новой коронавирусной инфекции.
Центр Симферополя оцеплен силовиками и военными, у прохожих проверяют документы
На площади Ленина в Симферополе не наблюдается признаков проведения массового мероприятия, но на центральных улицах находятся силовики, сотрудники администрации Симферополя, Росгвардия, а также военный патруль.
31 января
Гидролог рассказала о влиянии снегопадов на водохранилища Крыма
Осадки увеличили притоки воды в крымские водохранилища.