В Симферополе запустили мусоросортировочный завод, протестующих забрали в полицию

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Протесты жителей симферопольского микрорайона Каменка против работы мусоросортировочного комплекса возле их домов не помешали администрации Симферополя запустить завод и заявить о поддержке жителями этого решения.

Завод по сортировке твердых коммунальных отходов начал работу в Симферополе сегодня ночью.

Об этом сообщил гендиректор предприятия «ЭкоПромКрым», эксплуатирующего комплекс, Максим Копейкин.

«Первую машину мы приняли ночью. У нас уже 200 тонн ТКО прошло. В первой машине было 8 с лишним тонн мусора. Всего по состоянию на 12.00 предприятие приняло более 50 машин», – сказал он.

Опасный комплекс с нарушениями санитарной зоны построили в Каменке несколько лет назад. С тех пор люди, проживающие в непосредственной близости к заводу, не прекращают сборы подписей против его работы, постоянно митингуют и организовывают пикеты против токсичного производства, пишут обращения во всевозможные инстанции и даже записывают видеообращения к президенту Владимиру Путину и министру экологии РФ. Летом 2019 года работа мусоросортировочной станции была приостановлена по решению прокуратуры.

Однако в понедельник, 1 февраля, комплекс был снова запущен, а активисток, собирающих подписи против его работы, забрали в полицию. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧКХ», который отметил, что инициатором задержания стала администрация Симферополя.

«Целый день перед нашими домами дежурили три экипажа полиции. Пока «Крым 24» делал очередной репортаж о «согласии» жителей на запуск мусорного завода, жителей санзоны контролировали сотрудники полиции», - рассказала одна из активисток в соцсети.

Местные жители планируют продолжить свою борьбу против мусорной станции, направляя обращения главе Крыма Сергею Аксенову.

В тексте использованы материалы: Крыминформ, Примечания

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