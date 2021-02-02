Происшествия
В Севастополе два товарища обчищали станции проката самокатов
Двух жителей Севастополя задержали сотрудники полиции за кражу электросамокатов с городских станций.
Об этом сообщили в пресс-службе МДВ по Севастополю.
Как пояснили в ведомстве, два приятеля 36 и 27 лет, вечером проходя мимо станции проката электротранспорта, решили попробовать угнать один из самокатов. Поскольку очевидцев вокруг не было, парочка повредила противоугонный трос и скрылась с добычей.
Окрыленные успехом, молодые люди через несколько дней решили повторить «подвиг» на станции в другом районе города. Теперь уже злоумышленники похитили два транспортных средства.
Все три самоката молодые люди спрятали, но избавиться от улик не успели: их буквально по горячим следам задержали оперативники.
«В отношении задержанных возбуждены уголовные дела (по статье за кражу – ред.), им грозит до пяти лет лишения свободы», - предупредили в ведомстве.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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