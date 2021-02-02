В Крыму заявили, что изобрели «поглощающие углекислый газ кирпичи»

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Крымские ученые разрабатывают новые строительные материалы, которые «смогут поглощать углекислый газ».

Об этом сообщает пресс-служба Крымского федерального университета со ссылкой на доцента кафедры строительного инжиниринга и материаловедения Академии строительства и архитектуры КФУ Александра Бахтина.

Специалист объяснил, что основная цель проекта – разработка новых строительных материалов на основе «доломитового вяжущего карбонатного типа твердения».

«Твердение осуществляется за счет поглощения углекислого газа и преобразования его в нерастворимые соединения. В результате получается прочный каменный материал. Также в исходную сырьевую смесь вводятся наночастицы оксидов титана и вольфрама, способные поглощать фотоны солнечного света», – добавил Бахтин.

Эксперт добавил, что при описанном процессе обычно происходит выделение вредных веществ, а изделия такого типа, как разрабатывают ученые, способны удалять загрязнители с поверхности, что способствует повышению долговечности материала.

Отмечается, что на данную разработку ученые получили совместный грант Совмина Крыма и Российского фонда фундаментальных исследований в размере 400 тысяч рублей на год.

За эти деньги исследователи изучат структуру композитов с помощью компьютерной томографии, благодаря чему планируют получить данные для разработки промышленной модели уникальных строительных материалов. По словам Бахтина, будущий продукт – первый шаг к «зеленой» экономике. При этом рассматриваемая технология является инновационной не только в России, но и в мире, так как на сегодняшний день еще нет примеров полномасштабного производства таких композитов.

«Технологии, при которых углекислый газ поглощается, а не поступает в окружающую среду, сегодня являются наиболее актуальными», - заключил эксперт.

Уточняется, что результаты своей работы ученые уже опубликовали в международном журнале «Materials».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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