В Крыму задержали мужчин, которые пытались на заправке расплатиться фальшивками

Сотрудники крымской вневедомственной охраны Росгвардии задержали 44-летнего местного жителя, который пытался расплатиться за бензин на охраняемой автозаправочной станции купюрой не прошедшей проверку на детекторе банкнот.

На другой АЗС старший сержант полиции Евгений Мурашко и сержант полиции Дмитрий Богадерев задержали 32-летнего водителя из Алтайского края, который также пытался оплатить топливо пятитысячной купюрой, которая не прошла проверку на детекторе.

Росгвардейцы передали задержанных сотрудникам полиции, проводятся проверки.

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