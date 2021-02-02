Происшествия
В Крыму задержали мужчин, которые пытались на заправке расплатиться фальшивками
Сотрудники крымской вневедомственной охраны Росгвардии задержали 44-летнего местного жителя, который пытался расплатиться за бензин на охраняемой автозаправочной станции купюрой не прошедшей проверку на детекторе банкнот.
На другой АЗС старший сержант полиции Евгений Мурашко и сержант полиции Дмитрий Богадерев задержали 32-летнего водителя из Алтайского края, который также пытался оплатить топливо пятитысячной купюрой, которая не прошла проверку на детекторе.
Росгвардейцы передали задержанных сотрудникам полиции, проводятся проверки.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Бывший замначальника полиции Сак получил семь лет колонии. Евпаторийский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника полиции межмуниципального отдела МВД России «Сакский».
В Ялте двое местных избили и ограбили случайного прохожего. Ялтинские оперативники по горячим следам задержали двух местных жителей по подозрению в грабеже и причинении тяжкого вреда здоровью.
Серийному угонщику велосипедов из Симферополя грозит до пяти лет тюрьмы. Полиции удалось доказать факт кражи злоумышленником 5 велосипедов на сумму свыше 60 тысяч рублей.
В Крыму за год задержали 10 человек за серийные половые преступления. Сотрудники Главного следуправления СК по Крыму и Севастополю задержали в 2020 году десять граждан, совершивших серию половых преступлений.
В Севастополе нарушителя «брали» четыре машины полиции
Уехать с места происшествия водитель не успел.
Севастопольского врача-хирурга спасли от уголовного преследования
Теперь доктор имеет право на реабилитацию и возмещение морального ущерба.
В Крыму просели все источники воды, в том числе скважины
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на полуострове продолжается дефицит воды и истощение всех источников, в том числе воды в скважинах.
«Непротестный Крым»: вышли ли крымчане за Навального?
Видео митингов, которые прошли в Крыму в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, начали удалять с канала YouTube. Протесты прошли 23 января в Симферополе и Севастополе.
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В МЧС предупредили об обильных осадках и селях в Крыму
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В Крыму существенно выросла летальность от коронавируса
За последние сутки января в Крыму зарегистрировано 156 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.