В Крыму просели все источники воды, в том числе скважины

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Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на полуострове продолжается дефицит воды и истощение всех источников, в том числе воды в скважинах.

Об этом он сказал 1 февраля на заседании оперативного штаба по проблемам водоснабжения.

Вместе с этим, он призвал руководство предприятия «Вода Крыма» использовать Тайганское водохранилище исключительно для обеспечения жителей Белогорского района.

«Давайте Тайганское водохранилище будем использовать для окружающих населенных пунктов. Понятное дело, все источники просели, все скважины в Белогорском районе и в других районах, все каптажи просели, уровень их упал», – сказал Аксенов.

На совещании также озвучили информацию о строительстве нового водовода в Белогорском районе, на который уже, как заверил Аксенов, выделены соответствующие средства.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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