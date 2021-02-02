Происшествия
В Крыму продавщица за месяц украла из магазина 20 тысяч рублей
В Красноперекопском районе сотрудники российской полиции задержали 29-летнюю местную жительницу по подозрению в краже 20 тысяч рублей из кассы магазина, сообщает пресс-служба МВД России по Крыму.
По версии полиции, девушка работала продавцом, имела свободный доступ к общей кассе и на протяжении месяца совершала кражи.
«В конце рабочего дня гражданка из кассы брала пару тысяч рублей. Похищенные деньги тратила на свои нужды. Таких противозаконных действий в уголовном деле зафиксировано шесть», – говорится в сообщении.
Отмечается, что за аналогичное преступление женщина в 2019 году уже привлекалась к уголовной ответственности.
«Подозреваемая созналась в содеянном и пояснила, что преступить закон она решилась из-за сложного материального положения», – добавили в МВД России по Крыму.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 Уголовного кодекса России (кража), ей грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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