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Происшествия

В Крыму продавщица за месяц украла из магазина 20 тысяч рублей

10:16 вторник, 2 февраля 2021

В Красноперекопском районе сотрудники российской полиции задержали 29-летнюю местную жительницу по подозрению в краже 20 тысяч рублей из кассы магазина, сообщает пресс-служба МВД России по Крыму.

По версии полиции, девушка работала продавцом, имела свободный доступ к общей кассе и на протяжении месяца совершала кражи.

«В конце рабочего дня гражданка из кассы брала пару тысяч рублей. Похищенные деньги тратила на свои нужды. Таких противозаконных действий в уголовном деле зафиксировано шесть», – говорится в сообщении.

Отмечается, что за аналогичное преступление женщина в 2019 году уже привлекалась к уголовной ответственности.

«Подозреваемая созналась в содеянном и пояснила, что преступить закон она решилась из-за сложного материального положения», – добавили в МВД России по Крыму.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 Уголовного кодекса России (кража), ей грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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