В Крыму открыли стрельбу в поликлинике из-за очереди к врачу

фото © Новый день

В одной из поликлиник Феодосии открыли стрельбу из-за очереди к врачу.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, инцидент произошел сегодня в ГБУЗ РК «Феодосийский медицинский центр». Двое мужчин поспорили, кто должен первым попасть к доктору. Завязалась драка. Дебоширов вытолкали на улицу, где один из спорщиков нанес оппоненту удар кулаком в челюсть. В ответ второй выхватил травматический пистолет и выстрелил в обидчика.

В результате спора один получил закрытый перелом челюсти, второй – повреждения мягких тканей из-за выстрела. Оба от госпитализации отказались. Тогда их отправили разбираться в полицию.

Обсуждая инцидент в соцсетях, одни крымчане шутят: «Лайфхак – как попасть в больницу быстрее».

Другие возмущаются: А потому что не фиг без очереди лезть. Как ни придешь в медучреждение, так тут же находятся хитропопые: так и прутся вне очереди. Людей много, стоять приходится долго и мучительно, а тут еще и эти заразы норовят вперед пролезть. То человек пять – шесть проведут дамы в белых халатах – вне очереди, конечно, то под предлогом «Я спросить» заходит минут на сорок... Ну, и так далее».

В тексте использованы материалы: Новый день

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Феодосии посетитель поликлиники устроил стрельбу. Посетитель феодосийской городской поликлиники устроил стрельбу возле медучреждения.

В Коктебеле огонь уничтожил полтора жилых дома. Два частных домовладения серьезно пострадали от пожара в городском округе Феодосия.

В Севастополе на пожаре в бане пострадала женщина. Один человек получил ожоги во время пожара в бане в районе Фиолентовского шоссе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Севастополю.

На Ай-Петри мужчина неудачно покатался на санках и сломал ногу. Крымские спасатели помогли мужчине, который сломал ногу и ушиб спину из-за неудачных развлечений на санках.