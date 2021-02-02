В Крыму официально нет новых штаммов коронавируса

Специалисты провели исследование более 1 500 геномов инфекции, циркулирующих на территории РФ.

В результате исследования определено, что в стране не циркулируют новые штаммы коронавируса, выявленные в Великобритании, ЮАР, США и Бразилии. Об этом говорится в сообщении Научно-исследовательского института гриппа им. А.А. Смородинцева.

Специалисты подчеркнули, что за исключением завозного штамма из Великобритании в декабре прошлого года, на всей территории РФ нет других вариантных штаммов.

В НИИ гриппа подчеркнули, что результат говорит о невысокой скорости изменчивости вируса на территории России и об эффективности отечественной вакцины против COVID-19.

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