Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму существенно выросла летальность от коронавируса ● На 10 дней и на месяц: какие ограничения продлили в Севастополе ● В Севастополе снова больше 100: оперативные данные по коронавирусу ● В Крыму уменьшилось число новых заражений коронавирусом ● Восемь человек умерли в Крыму за сутки от COVID-19
В Крыму официально нет новых штаммов коронавируса
Специалисты провели исследование более 1 500 геномов инфекции, циркулирующих на территории РФ.
В результате исследования определено, что в стране не циркулируют новые штаммы коронавируса, выявленные в Великобритании, ЮАР, США и Бразилии. Об этом говорится в сообщении Научно-исследовательского института гриппа им. А.А. Смородинцева.
Специалисты подчеркнули, что за исключением завозного штамма из Великобритании в декабре прошлого года, на всей территории РФ нет других вариантных штаммов.
В НИИ гриппа подчеркнули, что результат говорит о невысокой скорости изменчивости вируса на территории России и об эффективности отечественной вакцины против COVID-19.
Ранее Новости Крыма сообщали:
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