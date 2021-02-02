Происшествия
В ДТП в Крыму погибло три человека
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Три человека погибли при лобовом столкновении двух легковых автомобилей в Кировском районе Крыма.
Об этом сообщил директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко.
«Пострадало четыре человека, трое из них погибли. Столкнулись два легковых автомобиля. На месте работает бригада («скорой»)», – сказал он Крыминформу.
Ранее «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщил о гибели четырех человек в этом ДТП.
«В результате лобового столкновения легковых Skoda Fabia, в котором находилось два человека, и Lada (ВАЗ) Priora, в котором находилось пять человек, пострадали семь человек, четыре из них погибли», – сказал источник агентства.
По его данным, все погибшие находились в автомобиле ВАЗ, сейчас проводится их деблокация.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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