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Происшествия

В ДТП в Крыму погибло три человека

19:45 вторник, 2 февраля 2021
В ДТП в Крыму погибло три человека

фото © Pixabay

Три человека погибли при лобовом столкновении двух легковых автомобилей в Кировском районе Крыма.

Об этом сообщил директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко.

«Пострадало четыре человека, трое из них погибли. Столкнулись два легковых автомобиля. На месте работает бригада («скорой»)», – сказал он Крыминформу.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщил о гибели четырех человек в этом ДТП.

«В результате лобового столкновения легковых Skoda Fabia, в котором находилось два человека, и Lada (ВАЗ) Priora, в котором находилось пять человек, пострадали семь человек, четыре из них погибли», – сказал источник агентства.

По его данным, все погибшие находились в автомобиле ВАЗ, сейчас проводится их деблокация.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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