Супруги из Воронежа продавали поддельные турпутевки в Ялту

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Ялтинские полицейские задержали супружескую пару из Воронежа, которая продала в социальных сетях 15 поддельных турпутевок в Крым на общую сумму около 1,5 млн рублей.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

«(Установлено), что 62-летний подозреваемый ранее работал в туристическом агентстве и успел сформировать широкую клиентскую базу. После завершения официальной трудовой деятельности он продолжил продажу туров, но уже дистанционно, создав аккаунт в соцсетях под названием «Горячие туры и круизы Ялты», – говорится в сообщении.

Мужчина совместно со своей супругой находил клиентов, брал с них задаток и предоставлял в качестве гарантии фиктивные документы о переводе денежных средств в туристическую фирму. «Воспользовавшись неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, сложившейся в 2020 году, подозреваемые объявили клиентам, что все поездки перенесены на неопределенный срок. После этого мошенники заблокировали свои телефоны», – добавили в ведомстве.

Ялтинские полицейские установили местонахождение подозреваемых и задержали их в Воронеже в кратчайшие сроки. Во время обыска у задержанных изъяли мобильные телефоны, ноутбук и ряд договоров о предоставлении туристических услуг с приложением фиктивных финансовых документов.

Ущерб от мошеннической деятельности составил около 1,5 млн рублей, зарегистрировано 15 заявлений от потерпевших. Также устанавливаются иные факты их деятельности. По всем выявленным фактам злоумышленники дали признательные показания, написав явки с повинной. По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления по частям 2 и 3 статьи 159 УК РФ – мошенничество. Подозреваемые заключены под стражу.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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