Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.8
воздух +11
море +10

Происшествия

Суд в Крыму вынес приговор члену преступной группы с Кавказа

16:08 вторник, 2 февраля 2021
Суд в Крыму вынес приговор члену преступной группы с Кавказа

фото © Новости Крыма

Симферопольский районный суд приговорил члена этнической преступной группы с Северного Кавказа к трем годам колонии строгого режима и штрафу в 50 тысяч рублей за вымогательство с угрозой применения насилия.

Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

«Установлено, что члены преступной группы, сформированной выходцами из республик Северного Кавказа, под надуманным предлогом на протяжении нескольких недель с угрозой применения насилия вымогали у местного жителя принадлежащие ему денежные средства в размере 350 тысяч рублей. При этом мужчину предупредили, что если он не передаст в установленный срок указанную сумму, ее размер увеличится втрое», – сообщили в ведомстве.

Сотрудники ФСБ задержали одного из членов преступной группы в октябре 2019 года. Мужчина 1979 года рождения задержан с поличным при получении денежных средств.

«В отношении него следственными органами МВД по Республике Крым было возбуждено и расследовалось уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство, совершенное в крупном размере)», – добавили в ФСБ.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Незаконных пользователей воды в Крыму оштрафовали почти на 45 млн. Два крымских предприятия, незаконно подключенных к сетям водоснабжения и водоотведения, будут оштрафованы в сумме на 44,2 миллиона рублей.

Сотрудников севастопольского лесничества будут судить за взятки. Государственные инспекторы севастопольского лесничества обвиняются в получение взятки за незаконное бездействие, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

В Судаке застройщик получил пять лет условно за украденные миллионы. Судакский городской суд приговорил бывшего генерального директора строительной компании за мошенничество при возведении 72-квартирного дома.

Севастопольского врача-хирурга спасли от уголовного преследования. Теперь доктор имеет право на реабилитацию и возмещение морального ущерба.

Власть
Голодные севастопольцы выстраиваются в очередь за бесплатными обедами

Голодные севастопольцы выстраиваются в очередь за бесплатными обедами

Люди получают еду прямо на улице и там же ее употребляют, сидя на лавочке или стоя рядом.

Власть
США усилили военное присутствие вблизи Крыма

США усилили военное присутствие вблизи Крыма

ВМС США усилили военное присутствие в Черном море, отправив туда два эсминца и судно-заправщик. А российский вице-адмирал призвал покончить с этим.

Коронавирус в Крыму
Медики выявили новое тяжелое осложнение при коронавирусе

Медики выявили новое тяжелое осложнение при коронавирусе

Медики из Великобритании описали первый клинический случай развития стойкой корковой слепоты как осложнения при заражении новой коронавирусной инфекции.

Водный кризис
Гидролог рассказала о влиянии снегопадов на водохранилища Крыма

Гидролог рассказала о влиянии снегопадов на водохранилища Крыма

Осадки увеличили притоки воды в крымские водохранилища.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации