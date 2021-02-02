Суд в Крыму вынес приговор члену преступной группы с Кавказа

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Симферопольский районный суд приговорил члена этнической преступной группы с Северного Кавказа к трем годам колонии строгого режима и штрафу в 50 тысяч рублей за вымогательство с угрозой применения насилия.

Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

«Установлено, что члены преступной группы, сформированной выходцами из республик Северного Кавказа, под надуманным предлогом на протяжении нескольких недель с угрозой применения насилия вымогали у местного жителя принадлежащие ему денежные средства в размере 350 тысяч рублей. При этом мужчину предупредили, что если он не передаст в установленный срок указанную сумму, ее размер увеличится втрое», – сообщили в ведомстве.

Сотрудники ФСБ задержали одного из членов преступной группы в октябре 2019 года. Мужчина 1979 года рождения задержан с поличным при получении денежных средств.

«В отношении него следственными органами МВД по Республике Крым было возбуждено и расследовалось уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство, совершенное в крупном размере)», – добавили в ФСБ.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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