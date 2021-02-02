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Власть

США усилили военное присутствие вблизи Крыма

14:03 вторник, 2 февраля 2021
США усилили военное присутствие вблизи Крыма

фото © ua.usembassy.gov

ВМС США усилили военное присутствие в Черном море, отправив туда два эсминца и судно-заправщик. А российский вице-адмирал призвал покончить с этим.

Это произошло через несколько дней после заявления президента Джо Байдена о «решительном противодействовии российской агрессии в Крыму».

Американский эсминец с управляемым ракетным оружием USS Porter вошел в море в конце прошлой недели. Там его уже ждал эсминец USS Donald Cook, а также судно-заправщик USNS Laramie, корабли присоединились к патрулям НАТО в этом районе, пишет The Times. Издание отмечает, что подобная операция стала самой крупной переброской военно-морских сил США в Черное море за последние 4 года. И признает, что это только усилил напряженность: Россия в ответ развернула на полуострове ракетный комплекс «Бастион» и начала учения с участием боевого корабля «Адмирал Макаров»: отрабатываются технологии захвата воздушных целей и блокировки связи.

Вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Петр Святашов призвал ответить на заходы американских военных кораблей в Черное море.

«Надо с этим кончать. Надо нам показать не все сразу зубы, но хотя бы некоторые. Ну сколько можно творить все, что захочется? На Тихоокеанском флоте США внаглую влезли в территориальные воды. Ребята, ну пора вам, наверное, и получить, сколько можно испытывать русских моряков на прочность? Конечно, не надо развязывать войну. Но за такие вещи на улицах говорят: пойдем поговорим», – заявил Святашов 1 февраля в беседе с НСН.

В тексте использованы материалы: Новый день

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