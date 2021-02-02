Сотрудников севастопольского лесничества будут судить за взятки

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Государственные инспекторы севастопольского лесничества обвиняются в получение взятки за незаконное бездействие, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, трое государственных инспекторов получили незаконное денежное вознаграждение за попустительство по службе, выразившееся в неприменении входящих в их полномочия мер административной ответственности к лицам, осуществлявшим заготовку валежной древесины.

Обвиняемые должны были пресекать заготовку и сбор древесины и недревесных лесных ресурсов, в том числе валежника на территории рекреационной зоны государственного природного ландшафтного заказника регионального значения «Байдарский».

Они были достоверно осведомлены, что ряд граждан и должностных лиц лесничества систематически незаконно вывозят с указанной территории валежник для продажи.

Однако, в нарушение требований закона, злоумышленники не принимали входящие в их должностные полномочия меры к выявлению, документированию и пресечению совершаемых административных правонарушений в области лесного законодательства, не составляли в отношении нарушителей протоколы об административных правонарушениях и не препятствовали осуществлению ими заготовки, сбора и вывоза для продажи валежника.

Установлено, что за свое бездействие с октября 2018 года по февраль 2019 года они получали взятки от 7 лиц, в том числе бывших и действующих работников ГКУ «Севастопольское лесничество», в размере 2,5 тыс. рублей за одну условную единицу – «машину» с валежником объемом около 2 кубических метров.

Сотрудники лесничества была задержаны сотрудниками управления уголовного розыска УМВД РФ по г. Севастополю после передачи лесничим очередной части взятки в размере 10 тыс. рублей в с. Орлином.

При расследовании уголовного дела установлены факты получения обвиняемыми незаконного денежного вознаграждения на общую сумму 165 тыс. рублей.

Расследование проведено следственным отделом по Балаклавскому району Севастополя ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Балаклавский районный суд для рассмотрения по существу.

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