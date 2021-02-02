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Власть

Следить за отдыхающими на пляжах Алушты будут с помощью камер видеонаблюдения

20:23 вторник, 2 февраля 2021
Алушта
Следить за отдыхающими на пляжах Алушты будут с помощью камер видеонаблюдения

фото © Крым.реалии

Власти в Алуште планируют к следующему курортному сезону установить на пляжах камеры видеонаблюдения.

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«По рекомендации органов внутренних дел ОМВД России по городу Алуште, на пляжных территориях необходимо осуществить установку стендов и камер видеонаблюдения, громкоговорителей, транслирующих предупреждение о персональной ответственности за оставленные без присмотра вещи», – говорится в сообщении по итогам совещания по вопросам подготовки пляжей к курортному сезону.

В декабре прошлого года глава администрации Алушты Галина Огнева сообщила, что в планах властей Крыма – строительство дороги Белогорск – Судак – Приветное, чтобы сделать район более привлекательным для туристов.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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