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Происшествия

Севастополец получил полтора года «строгача» из-за восьми патронов

Вступил в силу приговор Нахимовского районного суда Севастополя в отношении ранее судимого 38-летнего жителя Севастополя, признанного виновным в незаконном приобретении и ношении боеприпасов.

Об этом сообщила пресс-служба Севастопольского городского суда.

Суд установил, что в августе прошлого года возле мусорных контейнеров на улице Курчатова мужчина нашел восемь патронов и положил их в карман. На следующий день в опорном пункте полиции при личном досмотре правоохранители обнаружили и изъяли патроны.

Согласно заключению эксперта, изъятые боеприпасы являются пистолетными патронами 9 мм, подходящими к нарезному огнестрельному оружию: пистолету Макарова (ПМ), Стечкина (АПС), пистолетам-пулеметам «Кедр», «Клин», «Кипарис», «ПП-90» и другим моделям оружия.

Суд первой инстанции с учетом всех обстоятельств дела приговорил обвиняемого к одному году и четырем месяцам колонии строгого режима.Апелляционная инстанция оставила приговор без изменения.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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