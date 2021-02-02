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Власть

Россиянку задержали при попытке вывезти из Крыма «ценные книги»

16:31 вторник, 2 февраля 2021

Крымские таможенники не разрешили россиянке вывезти на материковую Украину из Крыма ценные книги, которые она должна была передать жительнице Германии.

По данным пресс-службы Крымской таможни, россиянку задержали в пункте пропуска «Армянск».

«Гражданка России, пересекая в пешем порядке государственную границу, не предоставила сотрудникам таможни пассажирскую таможенную декларацию и разрешение Министерства культуры РФ на вывоз двух томов книги профессора Карла Вермана «История искусства всех времен и народов» 1903 года издания», - говорится в сообщении.

Женщина рассказала, что книги ей не принадлежат, а вывозятся для дальнейшей передачи наследнице, гражданке Германии.

При этом о том, что старинные книги нужно декларировать, крымчанка не знала.

Сотрудники таможенного поста изъяли у гражданки оба тома издания и направили их на экспертизу. В настоящее время решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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