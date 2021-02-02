Власть
Россиянку задержали при попытке вывезти из Крыма «ценные книги»
Крымские таможенники не разрешили россиянке вывезти на материковую Украину из Крыма ценные книги, которые она должна была передать жительнице Германии.
По данным пресс-службы Крымской таможни, россиянку задержали в пункте пропуска «Армянск».
«Гражданка России, пересекая в пешем порядке государственную границу, не предоставила сотрудникам таможни пассажирскую таможенную декларацию и разрешение Министерства культуры РФ на вывоз двух томов книги профессора Карла Вермана «История искусства всех времен и народов» 1903 года издания», - говорится в сообщении.
Женщина рассказала, что книги ей не принадлежат, а вывозятся для дальнейшей передачи наследнице, гражданке Германии.
При этом о том, что старинные книги нужно декларировать, крымчанка не знала.
Сотрудники таможенного поста изъяли у гражданки оба тома издания и направили их на экспертизу. В настоящее время решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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