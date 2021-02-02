Курорт
Россияне предпочитают ехать в Крым на автомобилях
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Такая тенденция продиктована эпидемиологической ситуацией и появившимся вследствие трендом индивидуального отдыха.
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.
«64% прибыло на отдых в Крым автотранспортом. Это примета времени, все-таки ты находишься в своем мире, с членами своей семьи и достаточно изолирован. Тренд такого индивидуального отдыха, к сожалению, продиктован эпидемиологической ситуацией. Поэтому многие предпочли проехать в автомобиле значительное расстояние, а не ехать поездом или лететь самолетом», — пояснил Волченко.
Также министр отметил, что растущий спрос на отдых на личном автотранспорте закономерно требует улучшения качества дорожной инфраструктуры.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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