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Курорт

Россияне предпочитают ехать в Крым на автомобилях

08:31 вторник, 2 февраля 2021
Россияне предпочитают ехать в Крым на автомобилях

фото © www.kommersant.ru

Такая тенденция продиктована эпидемиологической ситуацией и появившимся вследствие трендом индивидуального отдыха.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

«64% прибыло на отдых в Крым автотранспортом. Это примета времени, все-таки ты находишься в своем мире, с членами своей семьи и достаточно изолирован. Тренд такого индивидуального отдыха, к сожалению, продиктован эпидемиологической ситуацией. Поэтому многие предпочли проехать в автомобиле значительное расстояние, а не ехать поездом или лететь самолетом», — пояснил Волченко.

Также министр отметил, что растущий спрос на отдых на личном автотранспорте закономерно требует улучшения качества дорожной инфраструктуры.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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