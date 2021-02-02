Прогноз погоды в Крыму на вторник 2 февраля

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 2 февраля.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (юго-западный местами 15-20 м/с.), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (юго-западный местами 15-20 м/с.), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (юго-западный порывы 15-20 м/с.), уровень опасности желтый, дождь (местами сильный дождь), уровень опасности желтый. В горах Крыма - ветер (юго-западный местами 15-20 м/с.), уровень опасности желтый, туман (местами туман), уровень опасности желтый, дождь (местами сильный дождь), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 9 до 12, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер юго-западный 14 км/час, возможны порывы до 44 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 100 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 11 до 13, ночью около 11 градусов. Ветер юго-западный 11 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 99 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 10 до 11, ночью около 10 градусов. Ветер южный 16 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 100 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 8 до 13, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер юго-западный 15 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 82 до 97 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 8 до 11, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер южный 21 км/час, возможны порывы до 44 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 82 до 97 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 9 до 11, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер южный 32 км/час, возможны порывы до 68 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 91 до 100 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 9 до 13, ночью около 9 градусов. Ветер южный 19 км/час, возможны порывы до 56 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 88 до 100 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 6 до 9, ночью около 8 градусов. Ветер юго-западный 13 км/час, возможны порывы до 45 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 95 до 100 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 6 до 8, ночью около 7 градусов. Ветер юго-восточный 13 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 100 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 7 до 10, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер юго-западный 7 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 100 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 4 до 10 градусов тепла. По городам: в Алуште - 10, в Евпатории - 8, на мысе Казантип в Азовском море - 7, в Керчи - 7, в Николаевке - 9, в Севастополе - 10, в Судаке - 8, на Тарханкуте - 7, в Феодосии - 8, в Ялте - 10 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 8, в Египте - 23, на Кипре - 18, в Одессе - 4, в Сочи - 11, в Турции - 18, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

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